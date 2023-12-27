Кожного року, частка електромобілів в нашій країні тільки зростає, саме тому розвиток міжміської зарядної інфраструктури є важливою складовою вдалої подорожі на електромобілі. Експерти з каналу “Перша Електричка” вирішили перевірити зарядні станції на трасі від Києва до Івано-Франківська – популярному маршруті серед туристів, які їдуть відпочивати в Буковель.

Подорож, за традицію, здійснювали на Volkswagen ID.4 – електромобілі, який в нашій країні сміливо можна назвати “народним”. Хоч електричний кросовер офіційно не продається в нашій країні, зараз є низка дилерів, які імпортують нові чи вживані автомобілі з Китаю.

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Ведучі обрали наступний маршрут: Київ – Житомир – Рівне – Тернопіль – Івано-Франківськ. Рухалось авто у звичайному темпі, з крейсерською швидкістю 100-130 км/год. За словами експертів, які вже давно знайомі з моделлю ID.4, одного заряду вистачить приблизно на 400 км шляху, тобто аж до Рівного, однак власники електроавто все одно зупинялись для додаткової зарядки, щоб протестувати різні зарядні локації та хаби.

Першою зупинкою на шляху стала зарядна станція FLASH 175, що розташована в селищі Березівка Житомирської області. Зазвичай, це непопулярне місце серед водіїв електромобілів, бо недалеко від Житомира є великий зарядний хаб FLASH, який автори показували у своїх оглядах раніше. Варто також зазначити, що поїздка відбувалась за досить поганих погодніх умов, тож витрати автомобіля були досить суттєвими: в середньому 19-20 кВт-годин.

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Другою станцією, на якій власники авто можуть зарядити свої авто, стала станція ABB від Yasno, що знаходиться на об’їзній біля міста Звягель. Зарядка розташована у зручному місці та може стати корисною для тих, кому не вистачає запасу ходу до Рівного. На ній можуть заряджатись автомобілі з зарядними пристроями типу CCS чи CHAdeMO.

Автори поставили свій VW ID.4 на зарядку у Рівному. До зарядної станції, яка розташована поряд з готельно-ресторанним комплексом “Софія”, авто доїхало з 3% заряду батареї. На старті маршруту у Києві, авто мало 93% заряду батареї. Тобто, на 90% заряду батареї ID.4 проїхав 343 км. Середня витрата під час руху в умовах дощу склала 18 кВт-годин.

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Автори вже не раз перевіряли роботу станції Ionity, яка розташована поряд з готелем “Софія”, і запевнили, що вона працює нормально, хоч і не є найпотужнішою, бо має максимальну потужність у 50 кВт. Авто зарядили до 80%, чого з запасом ходу ID.4 точно вистачить до Івано-Франківська. Вартість зарядки становила 750 гривень.

Отже, загальні витрати на дорогу від Києва до Івано-Франківська становили 950 гривень, враховуючи, що в Києві авто зарядили за домашнім тарифом на 200 гривень. То ж, у підсумку 600 км шляху на ID.4 коштують в середньому 1000 гривень. Проте, через те, що автори огляду постійно дозаряджали свій Volkswagen ID.4 на різних станціях, вартість поїздки до Івано-Франківська у них становила 1550 гривень, що також не є абсолютно критичним показником.

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В Тернополі є достатньо місць, де можна підзарядитись, проте експерти оглянули зарядну станцію TOKA, що знаходить біля ТЦ “Подоляни”. На зворотному шляху в Київ автори також скористались цією зарядкою. Станція розташована у вдалому місці, поряд з великим торговим центром, де ви можете провести час, поки ваше авто на зарядці.

Зарядна станція Go To-U біля ТЦ “Ema Veles” в Івано-Франківську стала завершальною у подорожі. Станція має сервіс завчасного резервування порту для зарядки, що також є досить зручною опцією. Вона має Gb\T конектор, що видає 80 кВт. Під час подорожі назад ведучі заряджали своє авто на тих самих станціях, які показували в огляді.

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Підсумовуючи, поїздка на електромобілі на далекі маршрути можлива, проте варто детально ознайомитись з наявними станціями для зарядки та ретельно спланувати ваш маршрут. Якщо ви не є власником ID.4, і маєте автомобіль з меншим запасом ходу, додаткові зарядні станції, які показали експерти, можуть стати вам в пригоді.