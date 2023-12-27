Каждый год, доля электромобилей в нашей стране только растет, именно поэтому развитие междугородней зарядной инфраструктуры является важной составляющей удачного путешествия на электромобиле. Эксперты из канала "Первая Электричка" решили проверить зарядные станции на трассе от Киева до Ивано-Франковска - популярном маршруте среди туристов, которые едут отдыхать в Буковель.

Путешествие, по традиции, осуществляли на Volkswagen ID.4 – электромобиле, который в нашей стране смело можно назвать “народным”. Хотя электрический кроссовер официально не продается в нашей стране, сейчас есть ряд дилеров, которые импортируют новые или подержанные автомобили из Китая.

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Ведущие выбрали следующий маршрут: Киев – Житомир – Ровно – Тернополь – Ивано-Франковск. Двигалось авто в обычном темпе, с крейсерской скоростью 100-130 км/ч. По словам экспертов, которые уже давно знакомы с моделью ID.4, одного заряда хватит примерно на 400 км пути, то есть до Ровно, однако владельцы электроавто все равно останавливались для дополнительной зарядки, чтобы протестировать различные зарядные локации и хабы.

Первой остановкой на пути стала зарядная станция FLASH 175, расположенная в поселке Березовка Житомирской области. Обычно, это непопулярное место среди водителей электромобилей, потому что недалеко от Житомира есть большой зарядный хаб FLASH, который авторы показывали в своих обзорах ранее. Стоит также отметить, что поездка происходила при достаточно плохих погодных условиях, поэтому расходы автомобиля были достаточно существенными: в среднем 19-20 кВт-часов.

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Второй станцией, на которой владельцы авто могут зарядить свои авто, стала станция ABB от Yasno, что находится на объездной возле города Звягель. Зарядка расположена в удобном месте и может стать полезной для тех, кому не хватает запаса хода до Ровно. На ней могут заряжаться автомобили с зарядными устройствами типа CCS или CHAdeMO.

Авторы поставили свой VW ID.4 на зарядку в Ровно. К зарядной станции, которая расположена рядом с гостинично-ресторанным комплексом "София", авто доехало с 3% заряда батареи. На старте маршрута в Киеве, авто имело 93% заряда батареи. То есть, на 90% заряда батареи ID.4 проехал 343 км. Средний расход при движении в условиях дождя составил 18 кВт-часов.

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Авторы уже не раз проверяли работу станции Ionity, которая расположена рядом с отелем "София", и заверили, что она работает нормально, хотя и не является самой мощной, потому что имеет максимальную мощность в 50 кВт. Авто зарядили до 80%, чего с запасом хода ID.4 точно хватит до Ивано-Франковска. Стоимость зарядки составила 750 гривен.

Итак, общие расходы на дорогу от Киева до Ивано-Франковска составили 950 гривен, учитывая, что в Киеве авто зарядили по домашнему тарифу на 200 гривен. Так, в итоге 600 км пути на ID.4 стоят в среднем 1000 гривен. Однако, из-за того, что авторы обзора постоянно дозаряжали свой Volkswagen ID.4 на различных станциях, стоимость поездки в Ивано-Франковск у них составляла 1550 гривен, что также не является абсолютно критическим показателем.

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В Тернополе есть достаточно мест, где можно подзарядиться, однако эксперты осмотрели зарядную станцию TOKA, что находит возле ТЦ "Подоляны". На обратном пути в Киев авторы также воспользовались этой зарядкой. Станция расположена в удачном месте, рядом с большим торговым центром, где вы можете провести время, пока ваше авто на зарядке.

Зарядная станция Go To-U возле ТЦ "Ema Veles" в Ивано-Франковске стала завершающей в путешествии. Станция имеет сервис заблаговременного резервирования порта для зарядки, что также является достаточно удобной опцией. Она имеет Gb \ T коннектор, что выдает 80 кВт. Во время путешествия назад ведущие заряжали свое авто на тех же станциях, которые показывали в обзоре.

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Подытоживая, поездка на электромобиле на дальние маршруты возможна, однако стоит подробно ознакомиться с имеющимися станциями для зарядки и тщательно спланировать ваш маршрут. Если вы не являетесь владельцем ID.4, и имеете автомобиль с меньшим запасом хода, дополнительные зарядные станции, которые показали эксперты, могут вам пригодиться.