Первенство на украинском рынке в сентябре 2023 занимает китайский электромобиль Volkswagen ID.4, ввезенный неофициальными дилерами.

В сентябре украинцы приобрели 5,8 тысяч новых легковых автомобилей. Это несколько меньше, чем в августе 2023 г. (на 3,3%), однако на 65,7% больше, чем в сентябре-2022. Таким образом, среднемесячные показатели регистраций новых авто составляют около 60% от объемов, которые были в Украине до 24 февраля 2022 года.

С января по сентябрь 2023 года украинцы впервые зарегистрировали 45,7 тысяч новых легковых автомобилей, что на 59,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года, утверждают в Институте исследований авторынка.

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Динамика продаж новых легковых автомобилей в Украине, сентябрь 2022 — сентябрь 2023

ТОП марок и моделей в сентябре 2023 года

Чаще всего в сентябре, как и в августе, при покупке новой легковушки украинцы выбирали Toyota (932 шт., 16%). Второе место занял бренд Volkswagen (671 шт., 11,5%).

На одну позицию поднялся бренд BMW (496 шт., 8,5%), заняв таким образом третье место. Добавила одну строчку также Skoda (456 шт., 7,8%). Завершает первую пятерку Renault (377 шт., 6,5%).

Впервые лидером продаж новых авто стал электромобиль: Volkswagen ID.4, которых продали 342 шт. Все они — не официальная европейская версия этой модели, а китайская, производимая в Фошане (завод FAW-Volkswagen) под названием ID.4 Crozz или Аньтини (завод SAIC Volkswagen, под названием ID.4 X).

Второе место, как и в прошлом месяце, занимает Toyota RAV4 (326 шт.). На третью строчку опустился Renault Duster (248 шт.). Четвертую строчку заняла Mazda CX-5 (161 шт.), а пятое – Hyundai Tucson (150 шт.).



Среди новых легковушек, изготовленных или переоборудованных в Украине и зарегистрированных в сентябре, самым популярным оказался полицейский Renault Duster (142 шт.), а также Skoda Karoq (84 шт.) и Skoda Kodiaq (78 шт.), которые производят на закарпатском заводе «Еврокаре» методом крупноузловой сборки.

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Покупателями новых легковушек в августе в основном были физические лица (68,6%, 3997 шт.), а юридические лица приобрели 1832 машин (31,4%).

Больше новых автомобилей в течение прошлого месяца зарегистрировали в Киеве (2 113 шт.) и Киевской области (756 шт.) — вместе это почти половина (49,2%) от общего количества впервые зарегистрированных новых легковушек в сентябре. Также их активно регистрировали в Днепропетровской (472 шт.), Одесской (369 шт.) и Львовской (345 шт.) областях.

Меньше новых машин впервые зарегистрировали в Херсонской (4 шт.), Луганской (9 шт.), Донецкой (18 шт.), Черновицкой (46 шт.) и Черниговской (51 шт.) областях.