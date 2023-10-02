Першість на українському ринку у вересні 2023 року займає китайський електромобіль Volkswagen ID.4, ввезений неофіційними дилерами.

У вересні українці придбали 5,8 тисячі нових легковиків. Це дещо менше, ніж у серпні 2023 року (на 3,3%), проте на 65,7% більше, ніж у вересні-2022. Таким чином, наразі середньомісячні показники реєстрацій нових авто складають близько 60% від обсягів, котрі були в Україні до 24 лютого 2022 року.

З січня по вересень 2023 року українці вперше зареєстрували 45,7 тисячі нових легковиків, що на 59,2% більше, ніж за аналогічний період 2022 року, стверджують в Інституті досліджень авторинку.

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Динаміка продажів нових легкових автомобілів в Україні, вересень 2022 — вересень 2023

ТОП марок і моделей у вересні 2023

Найчастіше у вересні, як і у серпні, під час купівлі нового легковика українці обирали Toyota (932 шт., 16%). Друге місце зайняв бренд Volkswagen (671 шт., 11,5%).

На одну позицію піднявся бренд BMW (496 шт., 8,5%), зайнявши таким чином третє місце. Додала одну сходинку також Skoda (456 шт., 7,8%). Завершує першу п’ятірку Renault (377 шт., 6,5%).

Вперше лідером продажів нових авто став електромобіль: Volkswagen ID.4, котрих виявилося аж 342 шт. Усі вони — не офіційна європейська версія цієї моделі, а китайська, котру виготовляють у Фошані (завод FAW-Volkswagen) під назвою ID.4 Crozz та Аньтіні (завод SAIC Volkswagen, під назвою ID.4 X).

Друге місце, як і минулого місяця, займає Toyota RAV-4 (326 шт.). На третю сходинку опустився Renault Duster (248 шт.). Четверту сходинку зайняла Mazda CX-5 (161 шт.), а п’яте — Hyundai Tucson (150 шт.).



Серед нових легковиків, виготовлених або переобладнаних в Україні та зареєстрованих у вересні, найпопулярнішим виявився поліцейський Renault Duster (142 шт.), а також Skoda Karoq (84 шт.) та Skoda Kodiaq (78 шт.), які виготовляють на закарпатському заводі «Єврокар» методом великовузлового складання.

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Покупцями нових авто у серпні в основному були фізичні особи (68,6%, 3 997 шт.), а юридичні особи придбали 1 832 машин (31,4%).

Найбільше нових автомобілів протягом минулого місяця зареєстрували у місті Києві (2 113 шт.) та Київській області (756 шт.) — разом це майже половина (49,2%) від загальної кількості вперше зареєстрованих нових легковиків у вересні. Також їх активно реєстрували у Дніпропетровській (472 шт.), Одеській (369 шт.) та Львівській (345 шт.) областях.

Найменше нових машин вперше зареєстрували у Херсонській (4 шт.), Луганській (9 шт.), Донецькій (18 шт.), Чернівецькій (46 шт.) та Чернігівській (51 шт.) областях.