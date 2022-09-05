Моделі нових легкових авто, які частіше купували в Україні у серпні.
Бестселером серпневого ринку нових авто став кросовер Toyota RAV-4, його придбали та поставили на облік 339 нових власників, повідомляє Укравтопром.
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В топ-10 нових авто легкових авто за серпень найбільше “Тойот” – аж чотири, ще один Lexus. “Народних” брендів небагато – “Шкода” та Renault. Більшість моделей-лідерів – позашляховик чи кросовери. Серед найбільш популярних часто зустрічаються преміум-марки – BMW, Mercedes-Benz, Lexus.
Перша десятка рейтингу моделей нових авто виглядає так:
- TOYOTA RAV-4 – 339 шт.;
- TOYOTA Land Cruiser Prado – 138 шт.;
- RENAULT Duster – 100 шт.;
- TOYOTA Land Cruiser – 88 шт.;
- MERCEDES-BENZ GLE – 84 шт.;
- SKODA Kodiaq – 82 шт.;
- TOYOTA Camry – 82 шт.;
- BMW X5 – 74 шт.;
- MITSUBISHI Outlander – 65 шт.;
- LEXUS NX – 61 шт.
Нагадаємо, всього у серпні українці придбали 2,9 тис. нових легкових авто.