Модели новых легковых авто, которые чаще покупали в Украине в августе.
Бестселлером августовского рынка новых авто стал кроссовер Toyota RAV-4, его приобрели и поставили на учет 339 новых владельцев, сообщает Укравтопром.
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В топ-10 новых авто за август больше всего “Тойот” – аж четыре, еще один Lexus. “Народных” брендов немного – “Шкода” и Renault. Большинство моделей-лидеров – внедорожник или кроссоверы. Среди наиболее популярных часто встречаются премиум-марки – BMW, Mercedes-Benz, Lexus.
Первая десятка рейтинга моделей новых авто выглядит так:
- TOYOTA RAV-4 – 339 шт.;
- TOYOTA Land Cruiser Prado – 138 шт.;
- RENAULT Duster – 100 шт.;
- TOYOTA Land Cruiser – 88 шт.;
- MERCEDES-BENZ GLE – 84 шт.;
- SKODA Kodiaq – 82 шт.;
- TOYOTA Camry – 82 шт.;
- BMW X5 – 74 шт.;
- MITSUBISHI Outlander – 65 шт.;
- LEXUS NX – 61 шт.
Напомним, всего в августе украинцы приобрели 2,9 тыс. новых легковых авто.