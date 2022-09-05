​​Модели новых легковых авто, которые чаще покупали в Украине в августе.

Бестселлером августовского рынка новых авто стал кроссовер Toyota RAV-4, его приобрели и поставили на учет 339 новых владельцев, сообщает Укравтопром.

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В топ-10 новых авто за август больше всего “Тойот” – аж четыре, еще один Lexus. “Народных” брендов немного – “Шкода” и Renault. Большинство моделей-лидеров – внедорожник или кроссоверы. Среди наиболее популярных часто встречаются премиум-марки – BMW, Mercedes-Benz, Lexus.

Первая десятка рейтинга моделей новых авто выглядит так:

TOYOTA RAV-4 – 339 шт.; TOYOTA Land Cruiser Prado – 138 шт.; RENAULT Duster – 100 шт.; TOYOTA Land Cruiser – 88 шт.; MERCEDES-BENZ GLE – 84 шт.; SKODA Kodiaq – 82 шт.; TOYOTA Camry – 82 шт.; BMW X5 – 74 шт.; MITSUBISHI Outlander – 65 шт.; LEXUS NX – 61 шт.

Напомним, всего в августе украинцы приобрели 2,9 тыс. новых легковых авто.