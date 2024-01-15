Не все электрические автомобили имеют запас хода в 400-500 км. Большинство подержанных "электричек" ограничены 200 км на одном заряде. Среди них - Hyundai Ioniq, который продавался в Украине новым и завозится в нашу страну из Европы подержанным.

На тесте у экспертов "Первой электрички" был Hyndai Ioniq с батареей емкостью 28 кВт и пробегом в 50 000 км. Блогеры провели тестирование на два главных параметра: скорости зарядки и реального запаса хода. Для этого автомобиль разрядили почти в ноль: до зарядного хаба Viwatt машина доехала на 2% заряда батареи.

Ioniq оборудован зарядным портом типа CCS. Батарея была сильно разряжена, поэтому принимала 58 кВт. Как отметили авторы, в пике автомобиль принимает 66,5 кВт.

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Авто заряжалось до 94%, ведь в автомобиле установлено ограничение на максимальный процент заряда от быстрой зарядной станции. Результат оказался замечательным: до 92% батарея Ioniq зарядилась за полчаса. На 94% заряда бортовой компьютер в авто прогнозирует 182 км запаса хода.

Следующим протестировали комплектное зарядное устройство, предназначенное для зарядки от обычной розетки. Оригинальное зарядное устройство дает нам возможность заряжаться с током не более 12 Ампер. Если 12 А умножить на 220 вольт, имеем 2,6 кВт в час, чего достаточно, чтобы полностью издать автомобиль за ночь.

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На следующий день, полностью заряженный автомобиль решили снова разрядить, чтобы проверить реальный запас хода Ioniq. На авто передвигались в обычном городском темпе, с использованием различных режимов езды и рекуперации и с климат-контролем.

Во время поездок по городу автомобиль показывал расход в среднем 14-15 кВт*ч. Эксперты поделились собственным впечатлением от автомобиля. В общем, динамика Ioniq неплохая, учитывая то, что автомобиль оборудован батареей в 28 кВт, и электромотором мощностью 120 лошадиных сил. Управляемость и подвеска авто также хорошая. Материалы салона, несмотря на пробег более чем в 50 000 км, имеют хороший вид; панель приборов и пластик внутри не скрипит. Особенно авторам понравилась настройка рекуперации.

Авторы оставили на несколько дней Ioniq с остатком заряда батареи в 37%. Во время простоя батарея авто не потеряла заряд. Пробег со 100 до 37% составил 131 км.

Денис разрядил батарею Hyundai до 5%, и на пути к зарядной станции, авто перешло в так называемый режим "черепахи", при этом сильно ограничив мощность. Даже когда педаль газа была нажата полностью, авто не разгонялось более 50 км в час, а в горку вообще теряло скорость. Но автомобилю удалось добраться до зарядного хаба на 1% заряда батареи.

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В общем, подытоживая, на одном полном заряде батареи автомобиль проехал ровно 190 км. Средний расход при этом составил 13,3 кВт-часа. Такой результат можно считать превосходным, как для автомобиля с такой емкостью батареи.

"Однозначно уверен, что если вы ездите 90% времени по городу и на трассу выезжаете раз или два в год, и то в пределах области – Ioniq станет для вас достаточно верным другом" – сказал Денис, автор "Первой электрички".