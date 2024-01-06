Эксперты из канала "Перша Електричка" провели обзор зарядной инфраструктуры, преодолев запланированный путь на электромобиле Volkswagen ID.4.

Основная цель этой поездки – не только сделать обзор зарядной инфраструктуры, но и развеять миф, что на электромобиле невозможно быстро путешествовать между городами.

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Стартовой локацией стала зарядная станция Ionity во Львове, расположенная возле гостиницы "Соната". Водителям доступны две зарядки: быстрая и медленная. Быстрая оборудована разъемами типа CCS и CHAdeMO, а рядом есть медленная, с коннекторами типа Type 1/Type 2, которая пригодится для долгой зарядки ночью. Из Львова команда выехала на автомобиле с 85% заряда.

Следующим местом остановки стал зарядный хаб Ionity в Ровно. Хаб имеет три станции с портами CCS 2 combo и CHAdeMO. Автомобиль приехал к зарядной станции с остатком батареи в 30%. Плановая зарядка – до 80%. Автору поездки Ивану стало интересно, за сколько времени зарядная станция выдаст 50% заряда батареи, потому что именно такой расход показал автомобиль во время пути из Львова в Ровно.

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Автомобиль заряжали с помощью CCS 2 combo. Общая мощность станции 120 кВт, однако во время зарядки она выдавала примерно 90 кВт, чего оказалось достаточно, чтобы зарядить 50% батареи ID.4 чуть более чем за 20 минут.

Стоит отметить, что автомобиль двигался достаточно в оживленном темпе, часто с лимитом максимально разрешенной скорости в 130 км/ч. При этом автору удалось преодолеть 300 км пути менее чем за 4 часа, учитывая почти полчаса, потраченные на дозарядку авто в Ровно.

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Это доказывает, что современные электромобили созданы не только для города, как думают некоторые водители. При скорости 130 км/ч ID.4 имеет средний расход 22.5 кВт/ч, что означает, что на полном заряде авто проедет более 300 км пути. Если же ехать 110 км/ч, запас хода возрастет до почти 400 км. Поэтому миф, что на электромобиле стоит ездить 90 км/ч, чтобы экономить заряд, а потом еще заряжаться три часа, не соответствует реальности, ведь современные авто имеют большой запас хода, а зарядная инфраструктура позволяет заряжаться очень быстро.

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Финальной остановкой на пути стал зарядный хаб ТОКА в Житомире. Для того, чтобы доехать до Киева, автомобилю хватит заряда в 40%. Зарядные станции расположены недалеко от выезда из Житомира и оборудованы портами CCS 2 combo и CHAdeMO.

Итак, общее время поездки из Львова в центр Киева составил чуть более 6 часов, а суммарное время, потраченное на зарядку авто – чуть меньше 40 минут, то есть исключительно путь без учета остановок составил 5 часов. Такой результат сопоставим с обычными автомобилями с ДВС, поэтому можно сделать вывод, что на электромобиле можно смело путешествовать.