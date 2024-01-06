Експерти з каналу “Перша Електричка” провели огляд зарядної інфраструктури, подолавши запланований шлях на електромобілі Volkswagen ID.4.

Основна мета цієї поїздки – не лише зробити огляд зарядної інфраструктури, а й розвіяти міф, що на електромобілі неможливо швидко подорожувати між містами.

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Стартовою локацією стала зарядна станція Ionity у Львові, що розташована біля готелю “Соната”. Водіям доступні дві зарядки: швидка та повільна. Швидка обладнана роз’ємами типу CCS та CHAdeMO, а поруч є повільна, з конекторами типу Type 1/Type 2, яка стане в пригоді для довгої зарядки вночі. Зі Львова команда виїхала на автомобілі з 85% заряду.

Наступним місцем зупинки став зарядний хаб Ionity в Рівному. Хаб має три станції з портами CCS 2 combo та CHAdeMO. Автомобіль приїхав до зарядної станції з залишком батареї в 30%. Планова зарядка – до 80%. Автору поїздки Івану стало цікаво, за скільки часу зарядна станція видасть 50% заряду батареї, бо саме таку витрату показав автомобіль під час шляху зі Львова до Рівного.

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Автомобіль заряджали за допомогою CCS 2 combo. Загальна потужність станції 120 кВт, однак під час зарядки вона видавала приблизно 90 кВт, чого виявилось вдосталь, аби зарядити 50% батареї ID.4 трохи більше ніж за 20 хвилин.

Варто зазначити, що автомобіль рухався досить у жвавому темпі, часто з лімітом максимально дозволеної швидкості в 130 км/год. При цьому автору вдалося подолати 300 км шляху менше ніж за 4 години, враховуючи майже пів години, витрачені на дозарядку авто в Рівному.

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Це доводить, що сучасні електромобілі створені не лише для міста, як думають деякі водії. При швидкості 130 км/год ID.4 має середні витрати 22.5 кВт/год, що означає, що на повному заряді авто проїде більш ніж 300 км шляху. Якщо ж їхати 110 км/год, запас ходу зросте до майже 400 км. Тож міф, що на електромобілі варто їздити 90 км/год, щоб економити заряд, а потім ще заряджатись три години, не відповідає реальності, адже сучасні авто мають великий запас ходу, а зарядна інфраструктура дозволяє заряджатись дуже швидко.

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Фінальною зупинкою на шляху став зарядний хаб ТОКА в Житомирі. Для того, щоб доїхати до Києва, автомобілю вистачить заряду у 40%. Зарядні станції розташовані недалеко від виїзду з Житомира й обладнані портами CCS 2 combo та CHAdeMO.

Отже, загальний час поїздки зі Львова до центра Києва склав трохи більше ніж 6 годин, а сумарний час, витрачений на зарядку авто – трохи менше ніж 40 хвилин, тобто виключно шлях без врахування зупинок склав 5 годин. Такий результат співставний зі звичайними автомобілями з ДВЗ, тож можна зробити висновок, що на електромобілі можна сміливо подорожувати.