Volkswagen ID.4 - один з найпопулярніших електромобілів в Україні. Проте нещодавно на ринок вийшов Leapmotor C11, який схожий на нього як зовні, так і за характеристиками та ціною. Експерти з каналу “Перша Електричка” порівняли між собою ці два електричні SUV.

Бренд Leapmotor – це стартап, який належить компанії Dahua Technology, визнаним у світі виробником систем відеонагляду з Гуанчжоу. Модель C11 позиціонується як флагманський сімейний кросовер, це вже третій серійний електромобіль китайської компанії.

Також цікаво: Volkswagen ID.4 чи Nissan Ariya: порівняння електромобілів в українських умовах

Leapmotor відрізняється від багатьох інших китайських виробників тим, що самостійно розробляє більшість компонентів для автомобіля. Батарея, електромотори, а також все, що стосується електроніки та операційної системи для мультимедіа – це все власні розробки компанії.

Кросовер C11 має два варіанти батареї: літій-фосфат-залізна з місткістю 70 кВт та літій-іонна на 90 кВт. Випускають як повнопривідну, так і монопривідну версії. Повнопривідна версія має два двигуни загальною потужністю в 540 кінських сил та 760 крутного моменту, з заявленим запасом ходу в 580 км.

Монопривідна версія обладнана одним мотором потужністю 272 к.с. та має запас ходу в 500 чи 650 км, в залежності від місткості батареї. Авто здається значно вищим та ширшим за Volkswagen ID.4 та справді має більші габаритні розміри.

Оптика автомобілів різна: у ID.4 навіть в середній комплектації вона матрична, тоді як Leapmotor C11 у всіх версіях має звичайну рефлекторну LED оптику. Втім, вночі вона виконує свої функції досить непогано.

Читайте також: Який Volkswagen ID.4 економніший: задньопривідний чи повнопривідний

Підвіска також відрізняється. Volkswagen має позаду багатоважільну підвіску та “Макферсон” попереду, а в комплектації Cross Prime ще й адаптивні амортизатори DCC. У Leapmotor попереду багатоважільна підвіска, що впливає на комфорт та керованість автомобіля.

Обидва авто мають однакові порти для зарядки типу Gbt, адже Volkswagen ID.4, хоч номінально і є європейським авто, але виробляються в Китаї, а імпортовані в Україну авто створені для китайського ринку. Leapmotor C11 імпортує в Україну компанія A1Cars, і саме вони надали дане авто на тест-драйв експертам “Першої електрички”.

На дорозі авто поводять себе по-різному. C11 має досить м’яку підвіску, яка дозволяє зовсім не відчувати будь-яких ям чи нерівностей під час міської їзди. В ID.4 навіть налаштування комфортного режиму DCC не дають подібної плавності ходу.

Ще одна перевага повнопривідного Leapmotor – його динаміка. Він розганяється до 100 км/год всього за 4,4 секунди, а ID.4 – аж вдвічі повільніше – за 8,5 секунд (дорожча версія Prime – 6,2 секунди). Втім, така динаміка та потужність разом з м’якою підвіскою у C11 дають досить дивні відчуття. На рівній дорозі все прекрасно, але як тільки починаються напливи на дорозі, машину трошки починає хитати.

Саме тому, Денис та Іван, дійшли висновку, що Leapmotor C11 доцільно обирати у монопривідній версії, адже потужність повнопривідної здається надлишковою, до того ж моноприводне авто буде мати менші витрати енергії.

Під час тест-драйву Leapmotor показував середню витрату в районі 25 кВт/год на 100 км шляху, однак, після використання спортивного режиму витрати C11 зросли аж до 35 кВт/год. В ID.4 подібного зростання витрат у спортивному режимі їзди не було помічено, однак варто зазначити, що Volkswagen має значно меншу потужність – 313 к.с.

У комфортному режимі ID.4 показував середні витрати у 23 кВт/год, з батареєю у 84 кВт, та обіцяним запасом ходу у 554 км робить його трохи економнішим за C11.

Також цікаво: Чи дає перевагу тепловий насос у Volkswagen ID.4: експеримент

Обидва автомобілі мають привабливі інтер’єри, але з різними концепціями дизайнерських рішень. ID.4 оснащений окремим екраном мультимедіа та невеличкою приладовою панеллю. Leapmotor має аж 3 великих екрани: приладку водія, головний екран мультимедіа та додатковий для пасажира. Варто зазначити, що операційна система електромобіля на тестовому авто “знає” лише китайську мову, однак імпортер запевнив що незабаром у продаж надійдуть автомобілі з англійською прошивкою.

Матеріали салону в обох автомобілях на високому рівні. Багажники також не малі, проте в ID.4 він трохи більший. Електропривід кришки багажника доступний в опційному пакеті, в який також входить підігрів керма та заднього ряду сидінь, диски 20 розміру, система вентиляції та масажу сидінь, шкіра Наппа та система, що дозволяє використовувати батарею автомобіля в якості джерела живлення.

Обидва авто обладнані активним круїз-контролем та системою утримання електромобіля у смузі руху, камерами кругового огляду, підігрівами дзеркал, клімат-контролем та системою активного захисту від зіткнень. Leapmotor надає доступ майже до всіх головних налаштувань автомобіля, а також має вільні кнопки на кермі, які кожен може назначити так, як йому заманеться. В Leapmotor також відсутні Apple Carplay і Android Auto. В ID.4 ці опції доступні. Однак чим дивує Leapmotor – це системою автоматичного паркування – для цього водію навіть не треба знаходитись в автомобілі. І ця система справді працює.

Читайте також: Яким буде інтер'єр оновленого Volkswagen Golf GTI

Перед тестом на швидкість зарядки обидва авто проїхали понад 50 км, чого виявилось недостатньо, аби автомобілі розігріли батареї. Саме тому авто не могли заряджатись на максимальній потужності в 100 кВт, а приймали приблизно 57 кВт.

За 53 км, що проїхали обидва автомобілі, ID.4 показав середню швидкість 26 км/год і витрату 21.2 кВт-год, залишилось 43% заряду батареї. Leapmotor мав схожі показники. Спочатку витрати були в районі 26,4 кВт/год, але потім показник впав до 22,7 кВт/год; залишок батареї – 44%. Під час зарядки стало зрозуміло, що обидва авто заряджаються з однаковою швидкістю.

Також цікаво: Експерти протестували електромобілі Volkswagen ID.4, BMW iX3 та Tesla Model Y

Підсумовуючи, важко не погодитись що Leapmotor C11 є гідним конкурентом Volkswagn ID.4. Тим більше, що ціни на автомобілі мало відрізняються – від $28 900. Обидва авто дарують чудові емоції під час їзди, є досить економічними, та недорогими. C11 може сподобатись поціновувачам технологічності. Авто, окрім сучасної мультимедіа, пропонує також чудовий рівень шумоізоляції та динаміку разом з просторим та комфортним салоном, функцією автоматичної парковки, має дворічну гарантію.

ID.4 пропонує просторіший багажник, кращу економічність, він досить розповсюджений в нашій країні, тож тут є достатньо фахівців з його ремонту та обслуговування.

Експерти з каналу “Перша електричка” радять обирати Leapmotor з моноприводом, а також з додатковим опційним пакетом. А взагалі, найкраще при виборі електроавто протестувати обидва автомобілі та скласти враження про них особисто.