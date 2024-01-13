Volkswagen ID.4 - один из самых популярных электромобилей в Украине. Однако недавно на рынок вышел Leapmotor C11, который похож на него как внешне, так и по характеристикам и цене. Эксперты из канала "Первая Электричка" сравнили между собой эти два электрических SUV.

Бренд Leapmotor – это стартап, который принадлежит компании Dahua Technology, признанным в мире производителем систем видеонаблюдения из Гуанчжоу. Модель C11 позиционируется как флагманский семейный кроссовер, это уже третий серийный электромобиль китайской компании.

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Leapmotor отличается от многих других китайских производителей тем, что самостоятельно разрабатывает большинство компонентов для автомобиля. Батарея, электромоторы, а также все, что касается электроники и операционной системы для мультимедиа – это все собственные разработки компании.

Кроссовер C11 имеет два варианта батареи: литий-фосфат-железная с емкостью 70 кВт и литий-ионная на 90 кВт. Выпускают как полноприводную, так и моноприводную версии. Полноприводная версия имеет два двигателя общей мощностью в 540 лошадиных сил и 760 крутящего момента, с заявленным запасом хода в 580 км.

Моноприводная версия оборудована одним мотором мощностью 272 л.с. и имеет запас хода в 500 или 650 км, в зависимости от емкости батареи. Авто кажется значительно выше и шире Volkswagen ID.4 и действительно имеет большие габаритные размеры.

Оптика автомобилей разная: в ID.4 даже в средней комплектации она матричная, тогда как Leapmotor C11 во всех версиях имеет обычную рефлекторную LED оптику. Впрочем, ночью она выполняет свои функции довольно неплохо.

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Подвеска также отличается. Volkswagen имеет сзади многорычажную подвеску и "Макферсон" впереди, а в комплектации Cross Prime еще и адаптивные амортизаторы DCC. В Leapmotor впереди многорычажная подвеска, что влияет на комфорт и управляемость автомобиля.

Оба авто имеют одинаковые порты для зарядки типа Gbt, ведь Volkswagen ID.4, хоть номинально и является европейским авто, но производятся в Китае, а импортируемые в Украину авто созданы для китайского рынка. Leapmotor C11 импортирует в Украину компания A1Cars, и именно они предоставили данное авто на тест-драйв экспертам "Первой электрички".

На дороге авто ведут себя по-разному. C11 имеет достаточно мягкую подвеску, которая позволяет совсем не чувствовать каких-либо ям или неровностей во время городской езды. В ID.4 даже настройки комфортного режима DCC не дают подобной плавности хода.

Еще одно преимущество полноприводного Leapmotor – его динамика. Он разгоняется до 100 км/ч всего за 4,4 секунды, а ID.4 – аж вдвое медленнее – за 8,5 секунд (более дорогая версия Prime – 6,2 секунды). Впрочем, такая динамика и мощность вместе с мягкой подвеской в C11 дают довольно странные ощущения. На ровной дороге все прекрасно, но как только начинаются наплывы на дороге, машину немножко начинает шатать.

Именно поэтому, Денис и Иван, пришли к выводу, что Leapmotor C11 целесообразно выбирать в моноприводной версии, ведь мощность полноприводной кажется избыточной, к тому же моноприводное авто будет иметь меньший расход энергии.

Во время тест-драйва Leapmotor показывал средний расход в районе 25 кВт/ч на 100 км пути, однако, после использования спортивного режима расходы C11 выросли до 35 кВт/ч. В ID.4 подобного роста расхода в спортивном режиме езды не было замечено, однако стоит отметить, что Volkswagen имеет значительно меньшую мощность – 313 л.с.

В комфортном режиме ID.4 показывал средние расходы в 23 кВт/ч, с батареей в 84 кВт, и обещанным запасом хода в 554 км делает его немного экономнее C11.

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Оба автомобиля имеют привлекательные интерьеры, но с различными концепциями дизайнерских решений. ID.4 оснащен отдельным экраном мультимедиа и небольшой приборной панелью. Leapmotor имеет аж 3 больших экрана: приборку водителя, главный экран мультимедиа и дополнительный для пассажира. Стоит отметить, что операционная система электромобиля на тестовом авто "знает" только китайский язык, однако импортер заверил что вскоре в продажу поступят автомобили с английской прошивкой.

Материалы салона в обоих автомобилях на высоком уровне. Багажники также не малые, однако в ID.4 он немного больше. Электропривод крышки багажника доступен в опционном пакете, в который также входит подогрев руля и заднего ряда сидений, диски 20 размера, система вентиляции и массажа сидений, кожа Наппа и система, позволяющая использовать батарею автомобиля в качестве источника питания.

Оба авто оборудованы активным круиз-контролем и системой удержания электромобиля в полосе движения, камерами кругового обзора, подогревами зеркал, климат-контролем и системой активной защиты от столкновений. Leapmotor предоставляет доступ почти ко всем главным настройкам автомобиля, а также имеет свободные кнопки на руле, которые каждый может назначить так, как ему заблагорассудится. В Leapmotor также отсутствуют Apple Carplay и Android Auto. В ID.4 эти опции доступны. Однако чем удивляет Leapmotor – это системой автоматической парковки – для этого водителю даже не надо находиться в автомобиле. И эта система действительно работает.

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Перед тестом на скорость зарядки оба авто проехали более 50 км, чего оказалось недостаточно, чтобы автомобили разогрели батареи. Именно поэтому авто не могли заряжаться на максимальной мощности в 100 кВт, а принимали примерно 57 кВт.

За 53 км, что проехали оба автомобиля, ID.4 показал среднюю скорость 26 км/ч и расход 21.2 кВт-ч, осталось 43% заряда батареи. Leapmotor имел похожие показатели. Сначала расход был в районе 26,4 кВт/ч, но потом показатель упал до 22,7 кВт/ч; остаток батареи – 44%. Во время зарядки стало понятно, что оба авто заряжаются с одинаковой скоростью.

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Подытоживая, трудно не согласиться что Leapmotor C11 является достойным конкурентом Volkswagn ID.4. Тем более, что цены на автомобили мало отличаются – от $ 28 900. Оба авто дарят прекрасные эмоции во время езды, достаточно экономичными, и недорогими. C11 может понравиться ценителям технологичности. Авто, кроме современной мультимедиа, предлагает также отличный уровень шумоизоляции и динамику вместе с просторным и комфортным салоном, функцией автоматической парковки, имеет двухлетнюю гарантию.

ID.4 предлагает просторный багажник, лучшую экономичность, он достаточно распространен в нашей стране, поэтому здесь есть достаточно специалистов по его ремонту и обслуживанию.

Эксперты с канала "Первая электричка" советуют выбирать Leapmotor с моноприводом, а также с дополнительным опционным пакетом. А вообще, лучше при выборе электроавто протестировать оба автомобиля и составить впечатление о них лично.