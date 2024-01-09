Немецкий концерн учел критику и переработал салон восьмого Golf.

Перед выставкой CES в Лас-Вегасе (США) американский офис VW раскрыл внутреннее убранство многолетнего бестселлера. Изменения показаны на примере "заряженного" Golf GTI, но аналогично доработают и обычные рестайлинговые "Гольфы" восьмого поколения. Апгрейд коснулся руля (заменены сенсорные кнопки на аналоговые) и экрана информационно-развлекательного комплекса.

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Теперь интерьер Volkswagen Golf напоминает электромобили линейки ID: у них позаимствован тачскрин без привычных шайб, но с привычными кнопками настроек климата. А вот мультируль перевели на тактильно понятные клавиши после критики сенсорного интерфейса на уровне высшего руководства немецкой марки. Еще у "Гольфа" появился ChatGPT.

Внешность обновленного Volkswagen Golf GTI пока не раскрыта, но по фотографиям в камуфляже понятно: радикальных обновлений ждать не стоит, хотя оптика и бамперы изменится. Похоже, сотообразные дневные ходовые огни, которые были визитной карточкой восьмого Golf, останутся в прошлом, зато на всех хот-хэтчах появится спойлер а-ля Clubsport. Гамму легкосплавных 19-дюймовых дисков пересмотрят.

Радикального обновления техники не ожидается, но после рестайлинга Golf GTI может стать немного мощнее. Ручная коробка наверняка останется в прошлом: все хэтчбеки переведут на преселективный 7-ступенчатый робот DSG. Подробности об обновленном семействе "Гольфов" раскроют до конца месяца.