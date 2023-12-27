Вскоре, всего через несколько недель, мы увидим обновленный Volkswagen Golf. Компания презентует его по случаю 50-летия этой по настоящему культовой модели бренда. Ожидается, что старт продаж обновленного Golf 8-го поколения начнется в середине следующего года.

Volkswagen Golf еще с первого поколения сразу заслужил шквал симпатии покупателей. Прорывной хэтчбек на то время имел революционную компоновку: привлекательный дизайн, передний привод с поперечным расположением мотора, просторный багажник со складными спинками заднего ряда, удобный и продуманный салон.

Volkswagen Golf 1-го поколения

В общем, с момента выпуска первого поколения VW Golf прошло почти 50 лет. В январе следующего года компания будет праздновать юбилей. За это время было выпущено 8 поколений и 37 миллионов Volkswagen Golf.

Это делает компактный автомобиль самым успешным европейским авто, самым продаваемым Volkswagen всех времен. Однако независимо от поколения, модель всегда оставалась популярной.

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Причина успеха Volkswagen Golf чрезвычайно проста – совокупность его характеристик. Авто предлагает отличные ходовые качества, удобный салон, просторный для своего класса багажник, высокий уровень шумоизоляции для своего класса, и надежные и мощные двигатели. Не забываем также и о специальной версии Golf GTI, которая является одним из лидеров среди представителей категории Hot Hatch, и электрическую версию e-Golf.

Volkswagen Golf 4-го поколения

Если у первого поколения, которое в свое время пришло на замену не менее культовом VW Beetle, почти не было конкурентов в своем классе, похожих по уровню оснащения и технологичности, то в наше время все изменилось.

Сейчас компактный хэтчбек есть у большинства мировых лидеров современной авто индустрии, поэтому продажи актуального Golf 8-поколения не являются рекордными. Чтобы увеличить продажи, в 2024 году Volkswagen представит обновление восьмого поколения Golf.

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Ожидается, что рестайлинговая модель получит улучшенные функции, новые вспомогательные системы и силовые агрегаты, а также мультимедиа и программным обеспечением нового поколения. До мировой премьеры нового Golf осталось несколько недель, а предварительные продажи запланированы на весну 2024 года.