Незабаром, всього за декілька тижнів, ми побачимо оновлений Volkswagen Golf. Компанія презентує його з нагоди 50-річчя цієї по справжньому культової моделі бренду. Очікується, що старт продажів оновленого Golf 8-го покоління почнеться в середині наступного року.

Volkswagen Golf ще з першого покоління одразу заслужив шквал симпатії покупців. Проривний хетчбек на той час мав революційне компонування: привабливий дизайн, передній привід з поперечним розташуванням мотора, просторий багажник зі складними спинками заднього ряду, зручний і продуманий салон.

Volkswagen Golf 1-го покоління

Загалом, з моменту випуску першого покоління VW Golf пройшло майже 50 років. У січні наступного року компанія святкуватиме ювілей. За цей час було випущено 8 поколінь та 37 мільйонів Volkswagen Golf.

Це робить компактний автомобіль найуспішнішим європейським авто, найбільш продаваним Volkswagen усіх часів. Проте незалежно від покоління, модель завжди залишалась популярною.

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Причина успіху Volkswagen Golf надзвичайно проста – сукупність його характеристик. Авто пропонує чудові ходові якості, зручний салон, просторий для свого класу багажник, високий рівень шумоізоляції для свого класу, та надійні й потужні двигуни. Не забуваємо також і про спеціальну версію Golf GTI, яка є одним з лідерів серед представників категорії Hot Hatch, та електричну версію e-Golf.

Volkswagen Golf 4-го покоління

Якщо у першого покоління, яке у свій час прийшло на заміну не менш культовому VW Beetle, майже не було конкурентів у свому класі, схожих за рівнем оснащення та технологічності, то у наші часи все змінилось.

Наразі компактний хетчбек є у більшості світових лідерів сучасної автоіндустрії, тому продажі актуального Golf 8-покоління не є рекордними. Щоб збільшити продажі, у 2024 році Volkswagen представить оновлення восьмого покоління Golf.

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Очікується, що рестайлінгова модель отримає покращені функції, нові допоміжні системи та силові агрегати, а також мультимедіа та програмним забезпеченням нового покоління. До світової прем’єри нового Golf залишилося кілька тижнів, а попередній продаж запланований на весну 2024 року.