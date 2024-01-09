Німецький концерн врахував критику і переробив салон восьмого Golf.

Перед виставкою CES у Лас-Вегасі (США) американський офіс VW розкрив внутрішнє оздоблення багаторічного бестселера. Зміни показані на прикладі «зарядженого» Golf GTI, але аналогічно доопрацюють і звичайні рестайлінгові «Гольфи» восьмого покоління. Апгрейд торкнувся керма (замінено сенсорні кнопки на аналогові) та екран інформаційно-розважального комплексу.

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Тепер інтер'єр Volkswagen Golf нагадує електромобілі лінійки ID: у них запозичений тачскрин без звичних шайб, але зі звичними кнопками налаштувань клімату. А ось мультикермо перевели на тактильно зрозумілі клавіші після критики сенсорного інтерфейсу на рівні вищого керівництва німецької марки. Ще у "Гольфа" з'явився ChatGPT.

Зовнішність оновленого Volkswagen Golf GTI поки не розкрита, але за фотографіями в камуфляжі зрозуміло: радикальних оновлень чекати не варто, хоча оптика та бампери зміниться. Схоже, сотоподібні денні ходові вогні, які були візитною карткою восьмого Golf, залишаться в минулому, зате на всіх хот-хетчах з'явиться спойлер а-ля Clubsport. Гаму легкосплавних 19-дюймових дисків переглянуть.

Радикального оновлення техніки не очікується, але після рестайлінгу Golf GTI може стати трохи потужнішим. Ручна коробка напевно залишиться в минулому: всі хетчбеки переведуть на преселективний 7-ступінчастий робот DSG. Подробиці про оновлене сімейство «Гольфів» розкриють до кінця місяця.