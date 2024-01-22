Эксперты "Первой электрички" провели сравнительный обзор 12 различных электромобилей, чтобы проверить, насколько сильно уменьшается запас хода автомобиля при минусовых температурах.

Конечно, чрезмерное потребление электроэнергии в холодное время года для электромобилей является нормой. Именно поэтому, эксперты решили сравнить различные электромобили в одинаковых условиях. Основная цель такого теста – узнать насколько высокий показатель расхода кВт/ч показывают холодные электромобили.

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Сравнение провели, когда температура в Киеве была очень низкой: ночью -15 ℃ и до -10 ℃ днем. По условиям теста, автомобили с "непрогретой" батареей должны проехать около 15-20 км (средний путь условного киевлянина от дома до работы). Во всех авто будут одинаковые настройки климат-контроля (22℃ в автоматическом режиме), включении подогрев руля и сидений и все автомобили движутся со скоростью, разрешенной в городе.

Первыми сравнили Zeekr 001 и Audi e-tron 55. Автомобили оборудованы похожими по емкости батареями и имеют похожий вес: 100 кВт*ч и 2350 кг у Zeekr, против 95 кВт*ч и 2550 кг у Audi. В начале движения Zeekr выдавал просто невероятный показатель расхода в 60 кВт/ч.

В результате сравнения Zeekr/Audi выиграл китаец. После пройденных 15 км пути за пол часа времени, Audi показала средний расход в 52,6 кВт/ч, тогда как Zeekr 001 – 38,1 кВт/ч. Так что, в этой паре со значительным преимуществом выиграл Zeekr 001, ведь он оказался более энергоэффективным.

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Следующими отдельно проверили энергоэффективность Hyundai Ioniq с батареей в 28 кВт/ч и полноприводного Volkswagen ID.4 Prime (емкость батареи 82 кВт/ч). Во время теста температура за окном достигала –14℃. После пройденных 17 км пути, Hyundai имел показатель расхода 28,8 кВт/ч на 100 км пути. За такой же путь, ID.4 также показал высокий показатель расхода – 32.6 кВт/ч.

Далее проверили Zeekr X (66 кВт/ч, вес – 1885 кг) и BYD Dolphin (45 кВт/ч, вес – 1405 кг). Эти авто имеют разный привод: Zeekr – заднеприводный, а BYD – переднеприводный.

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На BYD Dolphin установлен эффективный электрический двигатель, поэтому даже с холодной батареей автомобиль имеет средний показатель расхода в 15 кВт/ч.

После 15 км пути Zeekr показал расходы в 29,6 кВт/ч, а BYD Dolphin – 17,2 кВт/ч, что делает его победителем не только по сравнению с Zeekr X, но и вообще победителем всего теста.

Также отдельно сравнили между собой электромобили бренда MG. Для теста выбрали MG Marvel R, который оборудован батареей в 70 кВт/ч и весит 1920 кг и MG 4 с батареей в 64 кВт/ч и весом в 1685 кг.

К сожалению, MG Marvel на панели приборов не показывает расходы больше 30 кВт/ч, поэтому его результат остался неизвестным. Эксперты зафиксировали его как 30+. MG 4 показал расходы в 26,6 кВт/ч, что делает его энергоэффективным за своего старшего брата.

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Следующими проверили компактные электромобили. Ранее авторы "Первой электрички" хотели протестировать достаточно популярный в Украине Chevrolet Bolt, но во время этого теста у них появилась возможность протестировать его европейского брата – Opel Ampera.

Конкуренцию ему в данном сравнении составил Nissan Sylphy. После пройденного маршрута в 15 км, Nissan показал расход в 31,4 кВт/ч, а Opel – 34,2. Так что, Nissan Sylphy 2018 года выпуска победил.

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Ну и куда же без Tesla? Классическое сравнение Model Y vs Model 3. Оба авто оснащены батареями емкостью 75 кВт/ч, поэтому, фактически, они в одинаковых условиях.

После 16 км поездки моноприводная Model 3 показала расход 28,4 кВт/ч. Model Y, которую протестировал Денис, оснащена полным приводом и специальной прошивкой Performance, и имеет мощность в 450 лошадиных сил, поэтому результат расхода в 44,3 кВт/ч оказался достаточно приемлемым.

В общем, авторы "Первой электрички" протестировали 12 автомобилей разной ценовой категории. Суммарные показатели расхода на всех автомобилях эксперты привели в сравнительной таблице. Подытоживая, можно уверенно сказать, что любой электромобиль, независимо от его стоимости, так или иначе, будет иметь высокое потребление электроэнергии зимой.

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Благодаря своему сравнению, эксперты "Первой электрички", доказали, что сначала, электромобили действительно тратят на 25-30% больше, чем обычно, но высокий показатель расходов начинает падать, когда авто проедет определенное количество километров и прогреет батарею. Поэтому общий вывод такой – не стоит бояться электромобилей в холодное время года.