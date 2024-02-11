Не секрет, що електромобілі відрізняються ємністю батареї, типом приводу, швидкістю зарядки та потужністю електромоторів. Визначити, з якими саме параметрами обрати електромобіль, вам допоможе проста формула.

Замислюючись над покупкою електромобіля, вам спершу потрібно звернути увагу на наступні фактори й зважити всі “за” та “проти”.

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Розраховуємо відстань, яку ви долаєте за день

Якщо ви – власник автомобіля з ДВЗ й плануєте перейти на електричну тягу – розрахуйте ваш приблизний пробіг за день. Це потрібно зробити, аби визначити – електромобіль з яким саме запасом ходу варто обрати.

BMW i3

Маючи це значення, необхідно врахувати один нюанс. Автовиробники рекомендують заряджати батарею до 80% для щоденного використання – заради її довговічності. Повний обсяг батареї варто використовувати лише тоді, коли він вам точно знадобиться.

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Подібним чином, якщо відсоток заряду батареї зазвичай не падає нижче 20%, це також є хорошою гігієною довговічності батареї. Якщо відкинути цю стелю та підлогу, то типовий щоденний робочий діапазон становить 60% ємності батареї.

Маючи показники запасу ходу й враховуючи те, що ви зазвичай будете змушені використовувати приблизно 60% діапазону батареї, потрібно порівняти ці дані з характеристиками електромобіля.

Volkswagen ID.4

Візьмемо, наприклад, найпопулярніший електромобіль в нашій країні – Volkswagen ID.4. Як заявляє виробник, запас ходу базової версії цього електромобіля становить 520 км (за циклом WLTP), а це означає, що 60% цього показника становить 312 км.

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Чи є у вас гараж?

Мешканцям квартир заряджати електромобіль набагато складніше, адже вони не мають спеціального місця чи доступу до розетки на 220-240 В. Звичайно, що міська інфраструктура “швидких” зарядок постійно розвивається, проте рано чи пізно у вас з’явиться бажання поставити автомобіль на зарядку на ніч.

Opel Mokka

До того ж ще одним плюсом зарядки вдома є її ціна. Громадські зарядні станції хоч і швидші, але значно дорожчі. Саме тому мати зарядний пристрій для домашньої зарядки та гараж не тільки зручно, а й вигідно.

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“Більше” - не завжди “краще”

Замислюючись над покупкою електромобіля з запасом ходу в понад 500 км за один заряд, ви повинні чітко усвідомити, що заплатите набагато більше.

Huyndai Kona EV

Всього п’ять-шість років тому вартість акумулятора становила майже половину вартості електромобіля. Зараз вони наближаються до приблизно третини вартості й за прогнозами, продовжать падати в ціні наступні роки.

Але якщо вам не потрібні такі показники запасу ходу щодня, навіщо за це платити? Окрім надмірних витрат на придбання непотрібної ємності, більший акумулятор потребуватиме довшого часу заряджання.

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Подорожі за містом

У випадку з електромобілем це питання стає досить важливим, адже якщо ви подорожуєте на далекі відстані достатньо часто – великий запас ходу тут стане в пригоді.

Tesla Model Y

Звичайно, що на будь-якому електромобілі можна поїхати в подорож між містами, але варто бути готовим до того, що мережа міжміських швидких зарядних станцій ще не настільки чудово розвинута, як мережі АЗК. Саме тому, треба детально планувати свій маршрут.

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Найкраще з обох світів

Замислюючись над вибором електромобіля, не варто також забувати, що зовсім поруч є гібриди. Вони допоможуть економити пальне та використовувати всі переваги електрифікації. З іншого боку, є також і протилежний варіант.

Ford Kuga PHEV 2024

Якщо ви вже є власником авто з ДВЗ, плануючи покупку електромобіля, не варто позбуватись класичної машини. Все тому, що можна використовувати електромобіль в місті, так само при цьому економлячи на пальному, авто з ДВЗ використовувати для поїздок на далекі відстані. Хоча об’єктивні мінуси в такому разі також є – обслуговування двох автомобілів значно дорожче.