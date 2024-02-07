Audi не вистачає комплектуючих для електромобілів. Виробництво двох батарейних кросоверів на заводі в Брюсселі обмежене.

Audi поскаржилася на нестачу деталей для електричних Q8 e-tron. Через дефіцит комплектуючих компанія змушена була обмежити виробництво електромобілів на заводі у Брюсселі.

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Як уточнює газета Automobilwoche, це торкнулося Q8 e-tron та Q8 e-tron Sportback. Поки що такий режим запроваджено на два тижні, проте в Audi заявили, що «ситуація з поставками залишається нестабільною», тому не виключено, що обмеження на випуск машин будуть продовжені.

Відразу низка німецьких видань повідомляє, що Audi перебуває у процесі реструктуризації глобальної виробничої мережі. Це може призвести до того, що завод у Брюсселі за кілька років, а саме після 2027 року, ризикує залишитися без моделей — виробництво сімейства Q8 можуть перенести до Мексики та Китаю. На тлі цього місцева профспілка звернулася до керівництва підприємства з проханням прояснити ситуацію, проте в Ауді відмовилися коментувати чутки.

Штат брюссельського заводу налічує понад три тисячі осіб, 500 з яких — тимчасові працівники. Обсяги випуску електричних Q8 e-tron та Q8 e-tron вже скорочуються, знижуються і продажі машин.

Проблеми у концерну Volkswagen, до складу якого входить Audi, почалися ще півроку тому: у червні стало відомо, що компанія на два тижні запроваджує режим простою на заводі в Емдені, де збирають електричні Volkswagen ID.4 та ID.7. А восени Volkswagen на два тижні сповільнив темпи випуску ID.3 і Cupra Born, те саме торкнулося і моделей Audi.

Тоді автовиробник пояснив це «невизначеністю на ринку», але, мабуть, мав на увазі низький попит на електрокари. Він відстає від пропозиції, тож доводиться уповільнити темпи виробництва.