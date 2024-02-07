Audi не хватает комплектующих для электромобилей. Производство двух батарейных кроссоверов на заводе в Брюсселе ограничено.

Audi пожаловалась на нехватку деталей для электрических Q8 e-tron. Из-за дефицита комплектующих компания вынуждена была ограничить производство электромобилей на заводе в Брюсселе.

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Как уточняет газета Automobilwoche, это коснулось Q8 e-tron и Q8 e-tron Sportback. Пока такой режим введен на две недели, однако в Audi заявили, что "ситуация с поставками остается нестабильной", поэтому не исключено, что ограничения на выпуск машин будут продлены.

Сразу ряд немецких изданий сообщает, что Audi находится в процессе реструктуризации глобальной производственной сети. Это может привести к тому, что завод в Брюсселе через несколько лет, а именно после 2027 года, рискует остаться без моделей - производство семейства Q8 могут перенести в Мексику и Китай. На фоне этого местный профсоюз обратился к руководству предприятия с просьбой прояснить ситуацию, однако в Ауди отказались комментировать слухи.

Штат брюссельского завода насчитывает более трех тысяч человек, 500 из которых - временные работники. Объемы выпуска электрических Q8 e-tron и Q8 e-tron уже сокращаются, снижаются и продажи машин.

Проблемы у концерна Volkswagen, в состав которого входит Audi, начались еще полгода назад: в июне стало известно, что компания на две недели вводит режим простоя на заводе в Эмдене, где собирают электрические Volkswagen ID.4 и ID.7. А осенью Volkswagen на две недели замедлил темпы выпуска ID.3 и Cupra Born, то же самое коснулось и моделей Audi.

Тогда автопроизводитель объяснил это "неопределенностью на рынке", но, видимо, имел в виду низкий спрос на электрокары. Он отстает от предложения, поэтому приходится замедлить темпы производства.