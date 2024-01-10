До сих пор непонятно, почему Audi не выпустила самый большой и роскошный внедорожник. Mercedes продает GL/GLS с 2006 года, а BMW X7 - с 2018 года. Но наконец-то это может измениться.

В связи с сообщениями о Q9 в течение многих лет, директор Audi Australia Джефф Мэннеринг сказал в интервью CarSales, что флагманский внедорожник может появиться к 2026 году.

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Когда его спросили, будет ли смысл в более крупной и дорогой модели Q, он ответил: "Да, конечно. Если вы просто посмотрите на объемы по сравнению с разными брендами, мы не в некоторых сегментах, в которых другие. Давайте посмотрим, что произойдет в следующие 24 месяца". Когда его попросили рассказать о названии модели, Джефф Мэннеринг улыбнулся и согласился, что "Q9" - привлекательное название.

Audi Q9, вероятно, выйдет к 2026 году, поскольку Automotive News сообщают, что американские дилеры могут выставить его на продажу в 2025 году. В отчете, опубликованном в 2022 году, утверждалось, что Q9 будет настоящим семиместным внедорожником с достаточным пространством для ног для пассажиров третьего ряда. Ожидается, что основными рынками сбыта будут США и Китай.

Дилеров в Северной Америке уведомили о выходе модели более года назад. Если планируется, Q9 станет одной из последних новых моделей Audi, которые будут выпущены с двигателями внутреннего сгорания. С 2026 года все транспортные средства из Ингольштадта будут электромобилями. В долгосрочной перспективе цель состоит в том, чтобы прекратить производство автомобилей с ДВС к 2032 году с потенциальным расширением в Китае в зависимости от местного спроса.

Q9 не будет единственным изменением в линейке внедорожников Audi, поскольку Q2 будет снят только через одно поколение. Тем временем, этом году выходит полностью электрический Q6 E-Tron, который принесет с собой более изящный Q6 E-Tron Sportback. Смущает то, что Audi уже продает Q6 с бензиновым двигателем в Китае как трехрядный внедорожник.