Досі незрозуміло, чому Audi не випустила великий розкішний позашляховик. Mercedes продає GL/GLS з 2006 року, а BMW X7 — з 2018 року. Але нарешті це може змінитися.

У зв’язку з повідомленнями про Q9 протягом багатьох років, директор Audi Australia Джефф Меннерінг сказав в інтерв’ю CarSales, що флагманський позашляховик може з’явитися до 2026 року.

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Коли його запитали, чи буде сенс у більшій і дорожчій моделі Q, він відповів: «Так, звичайно. Якщо ви просто подивитеся на обсяги порівняно з різними брендами, ми не в деяких сегментах, в яких інші. Давайте подивимося, що станеться в наступні 24 місяці». Коли його попросили розповісти про назву моделі, Джефф Меннерінг посміхнувся і погодився, що «Q9» — приваблива назва.

Audi Q9, ймовірно, вийде до 2026 року, оскільки Automotive News повідомляють, що американські дилери можуть виставити його на продаж у 2025 році. У звіті, опублікованому в 2022 році, стверджувалося, що Q9 буде справжнім семимісним позашляховиком з достатнім простором для ніг для пасажирів третього ряду. Очікується, що основними ринками збуту будуть США і Китай.

Дилерів у Північній Америці повідомили про вихід моделі більше року тому. Якщо планується, Q9 стане однією з останніх нових моделей Audi, які будуть випущені з двигунами внутрішнього згоряння. З 2026 року всі транспортні засоби з Інгольштадта будуть електромобілями. У довгостроковій перспективі мета полягає в тому, щоб припинити виробництво автомобілів з ДВС до 2032 року з потенційним розширенням у Китаї залежно від місцевого попиту.

Q9 не буде єдиною зміною в лінійці позашляховиків Audi, оскільки Q2 буде знятий лише через одне покоління. Тим часом, цього року виходить повністю електричний Q6 E-Tron, який принесе з собою більш витончений Q6 E-Tron Sportback. Збентежує те, що Audi вже продає Q6 з бензиновим двигуном у Китаї як трирядний позашляховик.