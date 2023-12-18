Дві машини з однаковими шинами посперечалися в однакових снігових умовах. Різниця лише в тому, які колеса є ведучими.

Що краще на снігу: передній чи задній привід? Завдяки оглядам шин на YouTube ми нарешті змогли знайти відповідь.

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Канал нещодавно протестував два німецьких седани в однакових комплектаціях, щоб визначити, передньопривідний або задньопривідний привід є кращим вибором у сніжному середовищі. Автомобілі, Audi A4 та BMW 3 серії, використовують однаково потужні дизельні двигуни та оснащені зимовими шинами Goodyear UltraGrip Performance 3 однакового розміру.

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Попри різницю в розподілі ваги та протилежні ведучі колеса, обидва автомобілі демонструють майже ідентичні результати під час тесту на прискорення по прямій з увімкненим контролем тяги. Однак BMW має невелику перевагу над Audi, коли тяга вимкнена, ймовірно тому, що вага автомобіля переміщується назад під час прискорення, надаючи більше тяги ведучим колесам.

Потім два автомобілі змагаються один з одним на 15-відсотковому нахилі, щоб побачити, який має більше проблем з рушанням із місця. Обидва в середньому працюють добре, але знову ж таки BMW працює трохи краще. Під час випробування бокового прискорення на засніженому полі, обидва автомобілі були рівними, частково завдяки їх ідентичній гумі.

Справи стають цікавішими, коли дві машини змагаються одна з одною на треку. BMW встановлює швидший час кола з вимкненим контролем тяги, але Audi швидша, коли в автомобілях увімкнено ESC.

Підсумуйте всі різні результати, і переможе BMW та його задній привід. Якщо ви можете зробити хоч один висновок із цього відео, то це те, що ви будете добре на снігу, незалежно від того, які колеса ведуть, якщо у вас є відповідний комплект зимових шин.