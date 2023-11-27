Один з природних сюрпризів, якими може “порадувати” нас зима – засипаний снігом автомобіль. Причин декілька, але результат один: на водія чекають фізичні вправи, пов’язані з відкиданням снігу. Спроби перекласти цю роботу на двигун машини часто приводять до ускладнення ситуації. Тож як не перетворитися у двірника остаточно?

Сніг на машині та навколо неї може бути різним – мокрим, сухим, твердим від ущільнення вітром. До того ж причини сніжної завали навколо авто можуть бути різними. Тож спочатку розкажемо про ситуації, коли засипання машини снігом можна уникнути.

Щоб відкопати машину з-під снігу, потрібно мати інструмент. Лопата доречна, але не в контакті з лакофарбовим покриттям.

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Не полінуйтеся поставити авто в гараж або під навіс (якщо він є, звісно) – розчистити потім виїзд біля воріт буде простіше, ніж прибрати сніг з даху, капота та вікон, та ще й з-під бамперів та коліс.

Ще одне рішення, не для всіх, але ефективне – підземний паркінг. Напередодні снігопаду пригадайте, чи немає поряд підземного гаражу або стоянки, куди можна попроситися на добу.

Не ставте машину на тому боці вулиці , де незабаром може проїхати прибиральна машина, що утворює нездоланний для ваших коліс сніговий бордюр.

Коли починається заметіль, спробуйте обрати місце у дворі або вздовж вулиці, яке добре продувається вітром і де машини не замітає снігом.

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Якщо машину засипало снігом

Певно, варто нагадати, що взимку після опадів до машини з дому треба виходити завчасно. Адже вам доведеться долати створені стихією перешкоди до запланованого початку поїздки. При цьому треба мати бадьорий настрій і деякий інвентар: в одній руці лопату, в іншій - щітку або як мінімум віник. Відповідно, для швидшого розв'язання питання треба дотримуватись певного порядку дій:

Не намагайтеся відразу виїжджати з місця: це майже напевне призведе до буксування і ще глибшого закопування машини.

Є сенс спочатку розчистити доступ до водійських дверей, щоб запустити двигун і почати прогрівати салон – а вже потім ставати до прибирання снігу ззовні машини.

Дуже бажано, щоб при відкриванні дверей сніг з даху не потрапляв до салону – висушити сидіння і килимки взимку дуже непросто.

Схоже, власник цього авто втомився від вправ з лопатою і вирішив почекати, поки сніг сам розтане. З огляду на якість українських зим, він має рацію.

Прибираючи сніг з машини, скидайте його туди, де він не заважатиме руху машини.

На землі треба перш за все прибрати сніг перед колесами, і чим довшими будуть доріжки перед кожним, тим краще. Якщо машина має стартувати не по прямій, а з поворотом, від снігу мають бути чистими всі траєкторії, по яких підуть всі чотири колеса. Не варто сподіватись, що машина подолає глибокий сніг силою свого двигуна.

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Якщо на парковці тісно і відстань між машинами невелика, прибирати сніг треба особливо ретельно, адже буксування в такій ситуації часто закінчується торканням сусідньої машини.

На засніженій парковці починайте рушати з місця лише з прогрітим двигуном, бо на холодному моторі більше ймовірність забуксувати або отримати занос.

Якщо засипана снігом машина була запаркована на проїзній частині, вона може заважати снігоприбиральній техніці. Тож її бажано прибрати.

Безпека взимку

Іноді у запалі боротьби за звільнення машини на парковці ми забуваємо, що сніг у повітрі, на машині та на дорозі крім іншого, суттєво вливає на безпеку руху. Адже він змінює видимість та поведінку машини на дорозі. Тому важливо вчасно зробити ще кілька дій:

Очистити світлові прилади , у першу чергу фари. Якщо поворотники, габарити та стоп-сигнали скрізь шар білого снігу хоч якось будуть видні, то заліплені снігом фари практично втрачають працездатність.

Очистити усі вікна. Не слід думати, що сніг остаточно зійде зі скла на ходу – засніжене вікно може вам знадобитися раніше.

Дочекатися, поки прогріється скло усіх вікон і з них піде уся волога. Запотівання найчастіше трапляється саме під час опадів, коли скло холодне. Якщо запотівання хоча б одного скла виявиться на ходу, це може завершитися аварією.

Прибрати сніг з даху. Здавалося б, він там нікому не заважає, але коли метал трохи прогріється, уся купа при першому ж гальмуванні з’їде на вітрове скло і повність перекриє огляд водієві.

Якщо з місця паркування ви маєте відразу влитися в потік транспорту, дочекайтеся великого вікна у потоці. Не розраховуйте, що вам вдасться на засніженій поверхні (хай навіть без товстого шару снігу) різко прискоритися і вскочити між машинами, що йдуть близько одна від одної.

Вітер створює водіям додаткові труднощі, збільшуючи кучугури в окремих зонах. Іноді на початку заметілі машину варто переставити на інше місце.

Рекомендація Авто 24

До зими треба готуватись. Принаймні, якщо є ймовірність хоча б раз на сезон потрапити у подібну ситуацію. Тому дуже бажано мати в багажнику лопату та надійну щітку, а у своєму водійському арсеналі – навички рушання в снігу та боротьби з буксуванням. Потренуватися можна на вільному від людей та машин майданчику після першого ж снігопаду, але краще при цьому мати з собою “інструктора” або помічника міцної статури. Ну і ту ж саму лопату.

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