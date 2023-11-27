Один из натуральных сюрпризов, которыми может "порадовать" нас зима – засыпанный снегом автомобиль. Причин несколько, но результат один: водителя ждут физические упражнения, связанные с отбрасыванием снега. Попытки перепоручить эту работу двигателю машины часто приводят к усложнению ситуации. Так как же не превратиться в дворника окончательно?

Снег на машине и вокруг нее может быть разным – мокрым, сухим, твердым от уплотнения ветром, и собраться вокруг вашей ласточки он может по разным причинам. Так что сначала о ситуациях, когда засыпания машины можно избежать.

Чтобы откопать машину из-под снега, нужно иметь инструмент. Лопата уместна, но не в контакте с лакокрасочным покрытием.

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Не поленитесь поставить авто в гараж или под навес (если он есть, конечно) – расчистить потом выезд у ворот будет проще, чем убрать снег с крыши, капота, со стекол, да еще из-под бамперов и колес.

Еще одно решение, не для всех, но эффективное – подземный паркинг. В преддверии снегопада вспомните, нет ли рядом подземного гаража или стоянки, куда можно заехать на сутки.

Не ставьте машину на той стороне улицы , где вскоре может проехать уборочная машина, образующая непреодолимый для ваших колес снежный бордюр.

Когда начинается метель, попробуйте выбрать место во дворе или вдоль хорошо продуваемой ветром улицы, где машины не заметает снегом.

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Если машину засыпало снегом

Наверное, стоит напомнить, что зимой после осадков к машине нужно выходить с запасом времени. Вам ведь придется преодолевать созданные стихией препятствия до запланированного начала поездки. При этом надо иметь бодрое настроение и некоторый инвентарь: в одной руке лопату, в другой – щетку или как минимум веник. Соответственно, для более быстрого решения вопроса нужно соблюдать определенный порядок действий:

Не пытайтесь сразу выезжать с места: это почти наверняка приведет к буксованию и еще более глубокому закапыванию машины.

Есть смысл сначала расчистить доступ к водительской двери, чтобы запустить двигатель и начать прогревать салон – а уже потом браться за уборку снега снаружи машины.

Очень желательно, чтобы при открывании двери снег с крыши не попадал в салон – высушить сиденья и коврики зимой очень непросто.

Похоже, владелец этого авто устал от упражнений с лопатой и решил подождать, пока снег сам растает. Учитывая качество украинских зим, он может быть прав.

Убирая снег с машины, сбрасывайте его туда, где он не будет мешать вашему выезду.

На земле нужно прежде всего убрать снег перед колесами, и чем длиннее будут дорожки перед каждым, тем лучше. Если машина должна стартовать не по прямой, а с поворотом, от снега должны быть чисты все траектории, по которым пойдут все четыре колеса. Не стоит надеяться, что машина преодолеет глубокий снег силой своего двигателя.

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Если на парковке тесно и расстояние между машинами небольшое, убирать снег надо особенно тщательно, ведь буксование в такой ситуации часто заканчивается касанием соседней машины.

На заснеженной парковке начинайте трогаться с места только с прогретым двигателем, так как на холодном моторе больше вероятность забуксовать или получить занос.

Если засыпанная снегом машина была запаркована на проезжей части, она может мешать снегоуборочной технике. Так что ее желательно убрать.

Безопасность зимой

Иногда в пылу борьбы за освобождение машины на парковке мы забываем, что снег в воздухе, на машине и на дороге, помимо прочего, существенно влияет на безопасность движения. Он меняет видимость и поведение машины на дороге. Поэтому важно вовремя совершить еще несколько действий:

Очистить световые приборы , в первую очередь фары. Если поворотники, габариты и стоп-сигналы сквозь слой белого снега хоть как-нибудь будут видны, то залепленные снегом фары практически теряют работоспособность.

Очистите все стекла. Не следует думать, что снег окончательно сойдет со стекла на ходу – заснеженное окно может вам понадобиться раньше.

Дождаться, пока прогреются все стекла и с них сойдет вся влага. Запотевание чаще всего происходит именно во время осадков, когда стекло холодное. Если запотевание хотя бы одного стекла случится на ходу, это может завершиться аварией.

Убрать снег с крыши. Казалось бы, он там никому не мешает, но когда металл немного прогреется, вся куча при первом же торможении съедет на ветровое стекло и полностью перекроет обзор водителю.

Если с места парковки вы должны сразу влиться в поток транспорта, дождитесь большого окна в потоке. Не рассчитывайте, что вам удастся на заснеженной поверхности (пусть даже без толстого слоя снега) резко ускориться и вскочить между идущими близко друг от друга машинами.

Ветер создает водителям дополнительные трудности, увеличивая сугробы в отдельных зонах. Иногда в начале метели машину стоит переставить на другое место.

Рекомендация Авто 24

К зиме нужно готовиться. По крайней мере, если есть вероятность хотя бы раз в сезон попасть в подобную ситуацию. Поэтому очень желательно иметь в багажнике лопату и надежную щетку, а в своем водительском арсенале – навыки трогания в снегу и борьбы с буксованием. Потренироваться можно на свободной от людей и машин площадке после первого же снегопада, но лучше при этом иметь с собой инструктора или помощника крепкого телосложения. Ну и ту же лопату.

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