Ви виходите з дому чи з офісу і бачите сумну картину: на місці вашої машини стоїть сяюча у світлі вуличних ліхтарів крижана скульптура. Як перетворити її знову в автомобіль?

Дощ на фоні легкого морозу став останніми роками типовим для української зими – і призводить це до суцільної ожеледі. Особливої шкоди сучасній машині це явище не завдає – принаймні, доки вона не виїде на дорогу і не почне взаємодіяти з іншими учасниками руху. Але шар криги на самій машині заважає відкрити двері й обмежує огляд через вікна.

Дощ за мінусової температури вкриває машину шаром льоду, але це не головна неприємність: пам’ятайте, що така ж крига часто лежить і на асфальті

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Коли ви виходите до машини надвір, бажано відразу взяти із собою такі предмети:

Шкребок з твердим гумовим лезом;

Засіб-розморожувач з розпилювачем;

Рукавиці.

Будьте готові, що очищення машини від льоду потребуватиме певного часу, тому треба тепло вдягнутися і налаштуватися не на негайну поїздку, а спочатку – на підготовчі роботи. Під очищенням машини від льоду треба розуміти перш за все очищення лобового скла, дзеркал та передніх бокових вікон.

Шар криги сягає 2 - 3 міліметрів, відчистити його буває непросто: краще, щоб скло нагрівалося повітрям від “пічки” або вбудованим підігрівом

Щоб швидко очистити машину від льоду, треба діяти за таким алгоритмом:

Запустить двигун,

Увімкніть опалювач на максимум

Спрямуйте весь потік повітря на лобове скло

Якщо є окрема функція обігріву лобового скла – шляхом обдуву чи вбудованим електрообігрівом – активуйте її.

Увімкніть обігрів дзеркал та заднього скла

Поки опалювач та обігріви роблять свою справу, розпочинайте прибирати лід з лобового скла.

Майте на увазі, що прибрати кригу зі скла буде простіше, коли скло буде вже трохи підігрітим і лід почне відставати від нього. Тому якщо вам не дуже хочеться працювати руками, в принципі можна просто постояти поряд хвилин 5 – 10 і лише потім відключатися до допомоги опалювачу. Адже чекати, поки весь шар льоду на склі розтане повністю, дуже довго – тож лід, що вже “відклеївся” від теплого скла, можна просто піддати шкребком і скинути додолу.

Очищувати весь кузов необов’язково – головне, щоб лід не заважав бачити дорогу та відкривати двері

Починати очищення простіше з того краю, де шар більш тонкий або де він вже підплавився, тож перед цим роздивіться краї “льодового поля”. Дуже допомагає рідина-розморожувач, її треба лити зверху, так, щоб препарат потрапляв під шар льоду і розпливався під ним по склу. Для цього краще вгорі скла прочистити шкребком щілину у льоду до самого скла, через які зрошувати скло препаратом.

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Коли лобове скло буде очищене, треба сісти за кермо і переконатися, що огляд в усіх секторах хороший – тобто що дзеркала, передні бокові вікна та заднє скло повністю очищені.

Помилки при видаленні льоду з машини

Не намагайтеся видалити весь лід з поверхні кузову, достатньо очистити вікна у передній частині салону і забезпечити можливість відкрити двері.

Якщо двері примерзли і не відчиняються, не тягніть марно з усіх сил – це нерідко закінчується поламкою ручки. Спробуйте по черзі усі двері, щоб проникнути у машину через найменш замерзлу і потім відкрити водійські двері, штовхаючи їх зсередини.

Не вмикайте склоочисники доти, доки вони не звільняться від льоду і доки ви не зможете відвести їх від скла. Якщо увімкнути щітки, які примерзли до скла, їхній електропривід може згоріти через надмірне навантаження. В кращому випадку моторчик приводу перегріється і втратить частину потужності.

Не збивайте і не здирайте лід жорсткими підручними предметами, які можуть подряпати і лакофарбове покриття, і скло.

Одне слово, не поспішайте очистити автомобіль за будь-яку ціну – виграні 5 хвилин часу можуть обернутися пошкодженнями, які потім буде дуже недешево усунути.

Лити гарячу воду на обмерзле скло – майже гарантований спосіб перетворити його на сотні уламків

Рекомендація Авто24

Щоб фарба менше страждала від обледеніння і щоб кригу було легше видаляти, автомобіль краще заздалегідь підготувати до зими і до ожеледі зокрема. Кузов бажано з осені захистити так званим твердим воском (восковим поліролем), а лобове скло перед “льодяним дощем” вкрити плівкою – хоча б пакувальною або харчовою, яка сьогодні є на кожній кухні.

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