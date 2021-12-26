Ви виходите з дому чи з офісу і бачите сумну картину: на місці вашої машини стоїть сяюча у світлі вуличних ліхтарів крижана скульптура. Як перетворити її знову в автомобіль?
Дощ на фоні легкого морозу став останніми роками типовим для української зими – і призводить це до суцільної ожеледі. Особливої шкоди сучасній машині це явище не завдає – принаймні, доки вона не виїде на дорогу і не почне взаємодіяти з іншими учасниками руху. Але шар криги на самій машині заважає відкрити двері й обмежує огляд через вікна.
Дощ за мінусової температури вкриває машину шаром льоду, але це не головна неприємність: пам’ятайте, що така ж крига часто лежить і на асфальті
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Коли ви виходите до машини надвір, бажано відразу взяти із собою такі предмети:
- Шкребок з твердим гумовим лезом;
- Засіб-розморожувач з розпилювачем;
- Рукавиці.
Будьте готові, що очищення машини від льоду потребуватиме певного часу, тому треба тепло вдягнутися і налаштуватися не на негайну поїздку, а спочатку – на підготовчі роботи. Під очищенням машини від льоду треба розуміти перш за все очищення лобового скла, дзеркал та передніх бокових вікон.
Шар криги сягає 2 - 3 міліметрів, відчистити його буває непросто: краще, щоб скло нагрівалося повітрям від “пічки” або вбудованим підігрівом
Щоб швидко очистити машину від льоду, треба діяти за таким алгоритмом:
- Запустить двигун,
- Увімкніть опалювач на максимум
- Спрямуйте весь потік повітря на лобове скло
- Якщо є окрема функція обігріву лобового скла – шляхом обдуву чи вбудованим електрообігрівом – активуйте її.
- Увімкніть обігрів дзеркал та заднього скла
- Поки опалювач та обігріви роблять свою справу, розпочинайте прибирати лід з лобового скла.
Майте на увазі, що прибрати кригу зі скла буде простіше, коли скло буде вже трохи підігрітим і лід почне відставати від нього. Тому якщо вам не дуже хочеться працювати руками, в принципі можна просто постояти поряд хвилин 5 – 10 і лише потім відключатися до допомоги опалювачу. Адже чекати, поки весь шар льоду на склі розтане повністю, дуже довго – тож лід, що вже “відклеївся” від теплого скла, можна просто піддати шкребком і скинути додолу.
Очищувати весь кузов необов’язково – головне, щоб лід не заважав бачити дорогу та відкривати двері
Починати очищення простіше з того краю, де шар більш тонкий або де він вже підплавився, тож перед цим роздивіться краї “льодового поля”. Дуже допомагає рідина-розморожувач, її треба лити зверху, так, щоб препарат потрапляв під шар льоду і розпливався під ним по склу. Для цього краще вгорі скла прочистити шкребком щілину у льоду до самого скла, через які зрошувати скло препаратом.
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Коли лобове скло буде очищене, треба сісти за кермо і переконатися, що огляд в усіх секторах хороший – тобто що дзеркала, передні бокові вікна та заднє скло повністю очищені.
Помилки при видаленні льоду з машини
- Не намагайтеся видалити весь лід з поверхні кузову, достатньо очистити вікна у передній частині салону і забезпечити можливість відкрити двері.
- Якщо двері примерзли і не відчиняються, не тягніть марно з усіх сил – це нерідко закінчується поламкою ручки. Спробуйте по черзі усі двері, щоб проникнути у машину через найменш замерзлу і потім відкрити водійські двері, штовхаючи їх зсередини.
- Не вмикайте склоочисники доти, доки вони не звільняться від льоду і доки ви не зможете відвести їх від скла. Якщо увімкнути щітки, які примерзли до скла, їхній електропривід може згоріти через надмірне навантаження. В кращому випадку моторчик приводу перегріється і втратить частину потужності.
- Не збивайте і не здирайте лід жорсткими підручними предметами, які можуть подряпати і лакофарбове покриття, і скло.
- Одне слово, не поспішайте очистити автомобіль за будь-яку ціну – виграні 5 хвилин часу можуть обернутися пошкодженнями, які потім буде дуже недешево усунути.
Лити гарячу воду на обмерзле скло – майже гарантований спосіб перетворити його на сотні уламків
Рекомендація Авто24
Щоб фарба менше страждала від обледеніння і щоб кригу було легше видаляти, автомобіль краще заздалегідь підготувати до зими і до ожеледі зокрема. Кузов бажано з осені захистити так званим твердим воском (восковим поліролем), а лобове скло перед “льодяним дощем” вкрити плівкою – хоча б пакувальною або харчовою, яка сьогодні є на кожній кухні.
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