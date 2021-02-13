Нестандартний сюрприз цього року принесла зима: тисячі автомобілістів не змогли вихати з парковок через кригу, приховану під товстим шаром снігу. Є рецепт, як подолати цю перешкоду.

Власне, лід, схований під снігом, за коефіцієнтом зчеплення нічим не відрізняється від чистого, який ви бачите очима. Але у замаскованому вигляді додаткову небезпеку становить непередбачуваність появи під колесами навіть невеликих ямок – за наявності криги в них можна міцно засісти.

Якщо під снігом на парковці є крига, сніг краще розчистити. Лід теж краще прибрати на відстані до метра, у гіршому випадку – “подзьобати” його лопаткою

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Тому виходячи з дому до машини, варто заздалегідь запастися певними засобами. Бажано мати з собою:

Лопату , великий совок або на крайній випадок міцній віник, аби прибрати сніг там, де вам доведеться рушати і маневрувати для виїзду з місця стоянки. Краще, якщо це буде металевий виріб – можливо, вам доведеться трохи довбати кригу (про це нижче);

Антифрикційний матеріал : пісок, відсів, щебінь. Наявність такого засобу майже 100-відсотково гарантує, що ви зможете покинути стоянку навіть по льду. Проявіть фантазію щодо місця, де його можна здобути: дитяча пісочниця (навесні позичене треба буде відновити!), будівельний майданчик, підвал багатоповерхівки, автомобіль комунальників, ваш двірник, найближчий ЖЕК, котельня;

Розморожувач скла або замків. Якщо кригою вкрита земля, то дуже ймовірно, що автомобіль також покрився кригою, тож хімреактив прискорить вашу роботу із звільнення вікон та дверних ручок від льоду.

Пісок або інший посипний матеріал може принципово вирішити проблему рушання на льоду, але запасати його краще заздалегідь

Як рушати на льоду

Спочатку застережемо, що розпочинати рушання з місця на зледенілій парковці є сенс, тільки якщо ви впевнені, що зможете продовжити рух від вашого місця до розчищеної вулиці. Наприклад, якщо на вас чекає довгий слизький підйом, треба або весь посипати його відсівом (піском, щебенем), або залишити думку про поїздку на автівці і вирушати на зупинку громадського транспорту.

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Як виїхати з парковки в ожеледь

Прогрійте двигун. Оберти холостого ходу при рушанні на льоду мають бути мінімальними. Прискорити прогрів допоможе увімкнення якомога більшої кількості електроприладів: підігрів скла, сидінь, вентилятор опалювача, фари.

Приберіть сніг перед колесами як мінімум на 1 метр в кожен бік: можливо, вам доведеться розкачувати машину.

Мікрорельєф перед колесами має бути якомога більш рівним, адже найменша ямка або горбик, вкритий кригою, будуть перешкодою для рушання. Поки гріється двигун, лопатою або монтировкою зрівняйте поверхню перед колесами. Корисно разом з тим надати кризі шорсткості, щоб колеса краще чіплялися за неї, а в ідеалі лід краще прибрати взагалі, хоча б на півметра перед ведучими колесами.

Рушайте “внатяжку” , тобто максимально плавно і на максимально низьких обертах – це стосується і механічних коробок передач, і “автоматів”.

Буксування буде обов’язково, проте якщо машина зрушила, але тут же забуксувала і почала зупинятися, не додавайте обертів, а навпаки знижуйте оберти – так колесам легше чіплятися за слизьку поверхню. Вимикати систему ESP не треба.

Доведеться повертати – можливо, місця, де вам треба буде повертати, щоб виїхати зі своєї “кишені” на проїзд, треба буде теж посипати піском. Або бути там максимально обережними, не натискуючи різко на акселератор

Для впевненого рушання на слизькій поверхні двигун має бути прогрітий до робочої температури, щоб оберти холостого ходу були мінімальними

Небезпека

В запалі боротьби з кригою не забувайте про кілька ризиків, які можуть призвести до проблем набагато більших, ніж виїзд зі стоянки.

Машину, яка буксує на кризі, може занести вбік – в першу чергу ту частину, де розташована ведуча вісь. Слідкуйте за тим, щоб на сповзти на сусідів по парковці;

Орудуючи лопатою або монтировкою, не побийте фарбу на порогах та бампері. Від довгого держака може дістатися сусіднім машинам, що теж недобре;

Виїхавши на прямий проїзд стоянки, не розганяйтеся дуже, оскільки гальмувати на льоду так само погано, як і рушати. Неважливо при цьому, видно кригу чи вона схована під снігом.

Буксуючий на кризі автомобіль може зсунутися вбік, особливо якщо рельєф на місці стоянки має ухил

Рекомендація Авто24

Щоб відчувати себе більш впевнено на зимовій дорозі, влаштуйте собі тренування у безпечному місці. Наприклад, в ожеледь можна знайти вільний кут на парковці великого супермаркету і тренуватися там у троганні з місця на слизькій поверхні. Так можна навчитися рушати вперед, назад, врозкачку, з вивернутими колесами без зносу передка та корми. Такий досвід обійдеться набагато дешевше (і для гаманця, і для нервової системи), ніж отриманий в екстремальних ситуаціях на дорозі або заповненій машинами стоянці.

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