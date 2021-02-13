Нестандартный сюрприз в этом году принесла зима: тысячи автомобилистов не смогли выехать с парковок из-за льда, скрытого под толстым слоем снега. Есть рецепт, как преодолеть это препятствие.

Собственно, лед, скрытый под снегом, по коэффициенту сцепления ничем не отличается от чистого, который вы видите глазами. Но в замаскированном виде дополнительную опасность представляет непредсказуемость появления под колесами даже небольших ямок – при наличии льда в них можно прочно засесть.

Если под снегом на парковке есть лед, снег лучше расчистить. Лед тоже лучше убрать на расстояние до метра, в худшем случае – “поклевать” его лопаткой

Поэтому выходя из дома к машине, стоит заранее запастись определенными средствами. Желательно иметь с собой:

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Лопату , большой совок или на крайний случай крепкий веник, чтобы убрать снег там, где вам придется трогаться с места и маневрировать для выезда с места стоянки. Лучше, если это будет металлическое изделие – возможно, вам придется немного долбить лед (об этом ниже);

Антифрикционный материал: песок, отсев, щебень. Наличие такого средства почти 100-процентно гарантирует, что вы сможете покинуть стоянку даже по льду. Проявите фантазию относительно места, где его можно добыть: детская песочница (весной одолженное надо будет восстановить!), строительная площадка, подвал многоэтажки, автомобиль коммунальщиков, ваш дворник, ближайший ЖЭК, котельная;

Размораживатель стекла или замков. Если льдом покрыта земля, то очень вероятно, что автомобиль также обледенел, и химреактив ускорит вашу работу по освобождению окон и дверных ручек ото льда.

Песок или другой посыпочный материал может принципиально решить проблему трогания с места на льду, но запасать его лучше заранее

Как трогаться с места на льду

Сначала отметим, что начинать трогание с места на обледенелой парковке есть смысл только если вы уверены, что сможете продолжить движение от вашего места к расчищенной улице. Например, если вас ждет длинный заледеневший подъем, надо либо его весь посыпать отсевом (песком, щебнем), либо оставить мысль о поездке на машине и отправляться на остановку общественного транспорта.

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Как выехать с парковки в гололед

Прогрейте двигатель. Обороты холостого хода при трогании с места на льду должны быть минимальными. Ускорить прогрев поможет включение как можно большего количества электроприборов: подогрев стекла, сидений, вентилятор отопителя, фары.

Уберите снег перед колесами как минимум на 1 метр в каждую сторону: возможно, вам придется раскачивать машину.

Микрорельеф перед колесами должен быть как можно более ровным, ведь самая маленькая ямка или холмик, покрытый льдом, будут препятствием для трогания с места. Пока греется двигатель, лопатой или монтировкой выровняйте поверхность перед колесами. Полезно вместе с тем придать леду шероховатость, чтобы колеса лучше цеплялись за него, а в идеале лед лучше убрать вообще, хотя бы на полметра перед ведущими колесами.

Трогайтесь с места “внатяжку” , то есть максимально плавно и на максимально низких оборотах – это касается и механических коробок передач, и “автоматов”.

Буксование будет обязательно, однако если машина сдвинулась, но тут же забуксовала и начала останавливаться, не прибавляйте оборотов, а наоборот снижайте их – так колесам легче цепляться за скользкую поверхность. Выключать систему ESP не надо.

Придется поворачивать – возможно, места, где вам нужно будет поворачивать, чтобы выехать из своего “кармана” на проезд, надо будет тоже посыпать песком. Или быть там максимально осторожными, не нажимая резко на акселератор.

Для уверенного трогания с места на скользкой поверхности двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры, чтобы обороты холостого хода были минимальными

Опасности

В пылу борьбы со льдом не забывайте о нескольких рисках, которые могут привести к проблемам гораздо большим, чем выезд со стоянки.

Машину, которая буксует на льду, может занести в сторону – в первую очередь ту часть, где расположена ведущая ось. Следите за тем, чтобы не сползти на соседей по парковке;

Орудуя лопатой или монтировкой, не побейте краску на порогах и бампере. От длинного черенка может достаться соседним машинам, что тоже нехорошо;

Выехав на прямой проезд стоянки, не разгоняйтесь очень, поскольку тормозить на льду так же плохо, как и трогаться с места. Неважно при этом, виден лед или он скрыт под снегом.

Буксующий на льду автомобиль может сползти в сторону, особенно если рельеф на месте стоянки имеет уклон

Рекомендация Авто24

Чтобы чувствовать себя более уверенно на зимней дороге, устройте себе тренировку в безопасном месте. Например, в гололед можно найти свободный угол на парковке большого супермаркета и тренироваться там в трогании с места на скользкой поверхности. Так можно научиться трогаться с места вперед, назад, враскачку, с вывернутыми колесами без сноса передка и кормы. Такой опыт обойдется гораздо дешевле (и для кошелька, и для нервной системы), чем полученный в экстремальных ситуациях на дороге или заполненной машинами стоянке.

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