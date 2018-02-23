Тема, як правильно мити автомобіль взимку, актуальна і для тих, хто робить це сам, і для постійних клієнтів автомийок. Один-єдиний нюанс процесу стосується всіх: по необережності можна назавжди зіпсувати лакофарбове покриття. Причому стане це зрозуміло не відразу.

Як неправильно або як правильно мити автомобіль взимку – це перш за все означає, чи вдасться вам чи ні вберегти кузов від різкого температурного перепаду. Мається на увазі, наскільки великою буде різниця між температурами кузова і води, якої обдадуть кузов в першу хвилину мийки. Небезпека особливо велика в морозні зимові дні, коли автомобіль заїжджає на мийку серйозно промороженим.

Це вам не лазня

Контрастний душ може викликати появу мікротріщин на лакофарбовому покритті. Спочатку вони не будуть помітні, але з часом мікротріщини перестають бути "мікро-" і розвиваються в реальні ушкодження. У них проникає вода, взимку утворюється лід, що розриває лак і шар базової фарби. Це провокує подальше руйнування ЛКП, а там до корозії металу недалеко.

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На щастя, на автомийках знайомі з такою небезпекою, тому, по-перше, не застосовують гарячу воду, а по-друге, в особливо холодні дні дають машині пару хвилин прогрітися після її заїзду в бокс. Так що потрапити під різкий перепад температур на автомийці сучасний автомобіль може хіба що випадково.



Взимку на кузові набагато більше абразивних частинок, також часто є лід і висохла сіль. Тому потрібно особливо ретельно змивати бруд апаратом високого тиску.

А ось в домашніх умовах ризик пошкодити машину при митті вже побільше: самі власники в пориві любові до своєї "ластівки" (і піклуючись про комфорт для своїх рук) нерідко обдають кузов "теплою водичкою", яка насправді виявляється на 30 – 35 градусів гарячіше від автомобіля. На щастя, більшість власників знають, як правильно мити автомобіль взимку, та й мити машину на цьому морозі нікому не приходить в голову.

Інші небезпеки

Однак, небезпека температурних контрастів – не єдиний прояв підступності зимової мийки.

Почнемо з найменш шкідливого фактора – забруднення. Взимку бруд на кузові особливо "злий": в ньому багато великих абразивних частинок, є сіль і лід. Тому бажано якомога ретельніше змивати з кузова все забруднення до того, як приступати до мийки з мочалкою. Інакше на лаку після кожної зимової мийки залишатиметься нова серія неприємних потертостей.

І саме через "солоність" забруднень краще частіше мити машину, якщо температура тримається близько від нуля – як відомо, корозійні процеси на кузові припиняються при морозі 7-8 градусів С і нижче.

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Справжня небезпека зимової мийки – це вода, яка залишається на кузові навіть після ретельного витирання. Щоб видалити вологу з дверних ручок, замків, щілин між дверима і деталями кузова, потрібно застосовувати стиснене повітря.



Після мийки і протирання кузова взимку необхідно видути воду з замків і щілин стисненим повітрям. Інакше волога замерзне і може на час вивести двері з ладу.

Простежте, щоб мийники зробили це, а також протерли ганчіркою дверні отвори і їх ущільнювачі. Інакше морозним днем ​​можна гарантувати, що ручки дверей "намертво" примерзнуть до своїх місць, а самі двері без ризику обірвати ущільнювачі можна буде відкрити тільки після відтаювання.

В ідеалі було б добре змащувати силіконовою змазкою (а за її відсутністю й звичайним милом) всі ущільнювачі після кожного миття. Якщо автомобіль має замки дверей або багажника у вигляді рухливих кнопок, після видування з них води бажано змащувати їх універсальним мастилом - щоб виключити примерзання.

Превентивні заходи

Наостанок ще одна порада бажаючим дізнатися, як правильно мити автомобіль взимку. Якщо день морозний, не мийте машину перед постановкою її на стоянку, оскільки так ви збільшите ймовірність, що щось примерзне – хай не ручки, але кнопка багажника, дзеркала або антена. А якщо відразу після миття відправитися в поїздку, потік повітря здує і висушить вологу раніше, ніж вона встигне "приморозити" що-небудь.

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А щоб рідше мити автомобіль взимку, його кузов можна навоскувати – це, крім іншого, захистить лак і фарбу від передчасного старіння. Тільки не плутайте захисне воскове покриття ( "твердий віск") з тим "гарячим воском", яким на автомийках зрошують свіжепомиту машини – це всього лише засіб полегшити працю мийників від витирання кузова.