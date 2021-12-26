Вы выходите из дома или из офиса и видите печальную картину: на месте вашей машины стоит сияющая в свете уличных фонарей ледяная скульптура. Как превратить ее снова в автомобиль?

Дождь на фоне легкого мороза стал в последние годы типичным для украинской зимы – и приводит это к сплошному гололеду. Особого вреда современной машине это явление не наносит – по крайней мере, пока она не выедет на дорогу и не начнет взаимодействие с другими участниками движения. Но слой льда на самой машине мешает открыть дверь и ограничивает обзор через окна.

Дождь при минусовой температуре покрывает машину слоем льда, но это не главная неприятность: помните, что такой же лед часто лежит и на асфальте

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Когда вы выходите к машине на улицу, желательно сразу взять с собой следующие предметы:

Скребок с твердым резиновым лезвием;

Средство-размораживатель с распылителем;

Перчатки.

Будьте готовы, что очистка машины ото льда потребует определенного времени, поэтому нужно тепло одеться и настроиться не на немедленную поездку, а сначала – на подготовительные работы. Под очисткой машины ото льда следует понимать прежде всего очистку лобового стекла, зеркал и передних боковых окон.

Слой льда достигает 2 – 3 миллиметров, и взять его "в лоб" бывает непросто: лучше, чтобы стекло нагревалось воздухом от "печки" или встроенным подогревом

Чтобы быстро очистить машину ото льда, нужно действовать по следующему алгоритму:

Запустить двигатель,

Включите отопитель на максимум

Направьте весь поток воздуха на лобовое стекло

Если есть отдельная функция обогрева лобового стекла – путем обдува или встроенным электрообогревом – активируйте его.

Включите обогрев зеркал и заднего стекла

Пока отопитель и обогревы делают свое дело, начинайте убирать лед с лобового стекла.

Имейте в виду, что убрать лед со стекла будет попроще, когда стекло будет уже немного подогретым и лед начнет отставать от него. Поэтому если вам не очень-то хочется работать руками, в принципе можно просто постоять рядом минут 5 – 10 и только потом включаться в работу – в помощь отопителю. Ведь ждать, пока весь слой льда на стекле растает полностью, очень долго – так что лед, отклеившийся от теплого стекла, лучше просто поддеть скребком и сбросить вниз.

Очищать весь кузов необязательно – главное, чтобы лед не мешал видеть дорогу и открывать дверь

Начинать очистку проще с того края, где слой более тонкий или уже подплавился, поэтому прежде всего определите края “ледового поля”. Очень помогает жидкость-размораживатель, ее надо лить сверху, так, чтобы препарат попадал под слой льда и расплывался под ним по стеклу. Для этого лучше вверху стекла прочистить скребком щель во льду до самого стекла, через которую и орошать стекло препаратом.

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Когда лобовое стекло будет очищено, нужно сесть за руль и убедиться, что обзор во всех секторах хорош – то есть зеркала, передние боковые окна и заднее стекло полностью очищены.

Ошибки при удалении льда с машины

Не пытайтесь удалить весь лед с поверхности кузова, достаточно очистить окна в передней части салона и обеспечить возможность открыть дверь.

Если дверь примерзла и не открывается, не тяните бесполезно изо всех сил – это нередко заканчивается поломкой ручки. Попробуйте поочередно все двери, чтобы приникнуть в машину через наименее замерзшую и затем открыть водительскую дверь, толкая ее изнутри.

Не включайте стеклоочистители, пока они не освободятся ото льда и пока вы не сможете отвести их от стекла. Если включить щетки, которые примерзли к стеклу, их электропривод может сгореть из-за чрезмерной нагрузки. В лучшем случае моторчик привода перегреется и потеряет часть мощности.

Не сбивайте и не сдирайте лед жесткими подручными предметами, которые могут поцарапать и лакокрасочное покрытие, и стекло.

Словом, не спешите очистить автомобиль любой ценой – выигранные 5 минут времени могут обернуться повреждениями, которые потом будет очень недешево устранить.

Лить горячую воду на обмерзшее стекло – почти гарантированный способ превратить его в сотни обломков.

Рекомендация Авто24

Чтобы краска меньше страдала от оледенения и чтобы лед было легче удалять, автомобиль лучше заранее подготовить к зиме и к гололеду в частности. Кузов желательно с осени защитить так называемым твердым воском (восковым полиролем), а лобовое стекло перед "ледяным дождем" укрыть пленкой – хотя бы упаковочной или пищевой, которая сегодня есть на каждой кухне.

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