Жесткое противоречие: зимой машина загрязняется больше всего, но мыть ее зимой и непросто, и нежелательно. Но не ездить же три месяца на большом комке грязи!

Зимняя баня несет для машины две опасности:

Остатки влаги могут замерзнуть где-то в самых потаенных закоулках машины и испортить что-то, причем иногда водитель об этом узнает не сразу; Кузов холодный, а вода на мойке – ...пускай не явно горячая, но очень часто – теплая. То есть минусовой температуры она не может быть точно. А контрастный душ очень легко разрушает лакокрасочное покрытие.

Соль, которая покрывает кузов авто зимой, желательно смывать как можно чаще, потому что она провоцирует коррозию. Но контрастный душ бывает еще вреднее

То есть теоретически, если избежать этих двух опасностей, машину мыть зимой можно. Но к сожалению, очень часто мойщики презирают любые правила здравого смысла, и наши машины подвергаются большому стрессу.

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Какие могут быть ошибки на автомойке зимой?

Вода слишком теплая. Понятно, что плескаться в теплой воде мойщику приятнее, чем в ледяной, но машине это точно не понравится. От большого перепада температур лак и краска на кузове могут растрескаться.

Понятно, что плескаться в теплой воде мойщику приятнее, чем в ледяной, но машине это точно не понравится. От большого перепада температур лак и краска на кузове могут растрескаться. Машина слишком холодная – ей не дали нагреться в боксе, сразу обдав водой контрастной температуры. Эффект будет таким же, как и в первом пункте.

– ей не дали нагреться в боксе, сразу обдав водой контрастной температуры. Эффект будет таким же, как и в первом пункте. Не вымыли колесные арки , а там могут храниться немалые залежи соли. Даже обычная грязь, оставленная в закоулках и нишах под крыльями, провоцирует коррозию в качестве долгодействующего компресса.

, а там могут храниться немалые залежи соли. Даже обычная грязь, оставленная в закоулках и нишах под крыльями, провоцирует коррозию в качестве долгодействующего компресса. Не высушили уплотнители и поверхность дверных проемов. Это значит, что резиновые уплотнители намертво примерзнут к металлу, и во-первых, дверь нельзя будет открыть, а во-вторых, если это и получится, то нередко “с мясом”.

и поверхность дверных проемов. Это значит, что резиновые уплотнители намертво примерзнут к металлу, и во-первых, дверь нельзя будет открыть, а во-вторых, если это и получится, то нередко “с мясом”. Не выдули сжатым воздухом влагу из замков и ручек дверей. Очень коварная неприятность, так как порой расплавить лед внутри двери можно, только оставив машину на несколько часов в теплом боксе. Который надо будет найти.

из замков и ручек дверей. Очень коварная неприятность, так как порой расплавить лед внутри двери можно, только оставив машину на несколько часов в теплом боксе. Который надо будет найти. Не смазали силиконовым средством уплотнители дверей и багажника. Если резинки не примерзнут сразу по выезду на холод, то такое произойдет вскоре после осадков, когда в приоткрытую дверь попадет влага.

После мойки зимой резиновые уплотнители дверей и багажника очень желательно смазать средством против примерзания

Очень советуем вам не мыть машину, когда столбик термометра упал ниже минус 10 – 15°С. Потому что при таких условиях вероятность вреда для автомобиля значительно возрастает, в первую очередь – по причине большого контраста между температурами кузова и воды.

Рекомендация Авто24

Если в большой мороз у вас есть сомнения относительно безопасности мойки, лучше воздержитесь от нее. Водные процедуры могут подождать до оттепели, тем более, что самый важный аргумент – опасность начала коррозии – при температуре ниже минус 10 градусов “не работает”: развитие ржавчины на холоде существенно замедляется.

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