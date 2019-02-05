Мороз для февраля – дело естественное, но представьте себе, что случится, если мороз ударит сразу после нескольких дней дождей и таяния обильных снегов. Чего нельзя делать водителю при такой перспективе?

За неделю оттепели мы привыкли к плюсовой температуре и повсеместной сырости: под ногами слякоть, под колесами лужи, с крыш капает, а тут еще туманы вперемешку с моросящим дождем… И вдруг одним махом вся эта влага превращается в лед! Чего нельзя делать автомобилисту при таком прогнозе погоды, мы вам сейчас и расскажем.

С вечера перед морозом не паркуйтесь в низком месте, колесами в мокрых ямках и мокрой колее. Потому что утром вам придется выезжать в горку по льду, что большинству водителей и автомобилей не под силу.

Это на самом деле серьезная проблема, поскольку мало вырубить колесо из “дороги”, нужно еще удалить весь лед из переплетений диска и подвески.

Не паркуйтесь накануне морозов в луже, даже не очень глубокой. Если за ночь вода превратится в твердый монолит, вам придется вырубывать из него ваши колеса монтировкой или лопаткой (хорошо, если не пластмассовой).

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Бойтесь сугробов и снежных колей. Мокрый снег, мягкий и податливый сегодня, в морозную ночь превращается в твердые глыбы, одолеть которые очень нелегко даже на внедорожнике. Особая опасность в том, что рыхлый и заледеневший снег с виду мало отличаются друг от друга, поэтому именно на первые морозные дни после снегопадов и оттепели приходится большое число сорванных нижних спойлеров и смятых бамперов.

Еще вчера это были не 20-сантиметровые наледи, а податливый и неопасный рыхлый снег. Но сегодня здесь можно легко оторвать бампер или глушитель.

Остерегайтесь ставить машину на “ручник” . Колодки тормозных механизмов могут примерзнуть к дискам (барабанам), если в мокром состоянии оставить их заторможенными - и тогда машина потеряет возможность двигаться. Поэтому в условиях повышенной влажности зимой эксперты советуют затормаживать машину на парковке не стояночным тормозом, а трансмиссией, включив первую или заднюю передачу. Если тип трансмиссии этого не позволяет (некоторые виды “роботов”), то можно воспользоваться парой упоров под колеса.

Не мойте машину перед морозом и не ездите с мокрым салоном. Коврики, полные воды, мокрая ветошь, отсыревшая лыжная куртка в багажнике при плюсовой температуре приводят к запотеванию окон и плесени на обивке. Но в мороз эта влага замерзает на стеклах, и чтобы перед каждой поездкой убрать эту «броню» и восстановить обзорность, придется долго прогревать машину отопителем.

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Не ездите быстро. Естественно, что на всех мокрых участках дороги вас будет ждать гололед, причем именно в таких условиях чаще всего встречается пресловутый “черный лед” – тонкая корочка прозрачного льда, практически невидимая на черном асфальте.

Не оставляйте двери мокрыми. Уплотнители дверей и крышки багажника, хорошенько пропитанные водой, а затем так же тщательно промороженные, прикипают к кузову намертво – и большого мороза для этого даже не нужно. Попытки открыть дверь в таком случае часто оканчиваются сломанной ручкой или порванным уплотнителем. Поэтому накануне похолодания обработайте резинку хотя бы одной-двух дверей специальным спреем. Если такового не имеется, подойдет обычное мыло.

Ледяной покров до мороза был просто снежной кашей. Если бы с вечера это колесо остановилось в лунке или в колее, сегодня машина без посторонней помощи в места бы не сдвинулась.

Рекомендация Авто24

Украинская зима прекрасна своим разнообразием, однако, в некоторых сочетаниях она может быть неприятна и даже опасна автомобилисту. Как только после теплой и сырой погоды столбик термометра приблизится к нулевой отметке, сразу переводите ваш стиль вождения в режим “гололед” – это убережет вас как минимум от визитов к рихтовщикам. Продолжать жить и ездить “по-летнему” – это главное, чего нельзя делать в мороз после продолжительной оттепели.

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