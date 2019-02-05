Мороз для лютого – справа природна, але уявіть собі, що трапиться, якщо мороз вдарить відразу після декількох днів дощів і танення рясних снігів. Чого не можна робити водієві за такої перспективи?

За тиждень відлиги ми звикли до плюсової температури і повсюдної вогкості: під ногами сльота, під колесами калюжі, з дахів капає, а тут ще тумани упереміш із дощем... І раптом одним махом вся ця волога перетворюється на лід! Чого не можна робити автомобілісту при такому прогнозі погоди, ми вам зараз і розповімо.

З вечора перед морозом не паркуйтесь в низькому місці, колесами в мокрих ямках і мокрій колії. Тому що вранці вам доведеться виїжджати в гору по льоду, що більшості водіїв і автомобілів не під силу.

Це насправді серйозна проблема, оскільки мало вирубати колесо з "дороги", потрібно ще видалити весь лід з переплетень диска і підвіски.

Не паркуйтеся напередодні морозів в калюжі, навіть не дуже глибокій. Якщо за ніч вода перетвориться в твердий моноліт, вам доведеться вирубувати з нього ваші колеса монтировкою або лопаткою (і добре, якщо не пластмасовою).

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Бійтеся заметів і снігових колій. Мокрий сніг, м'який і податливий сьогодні, в морозну ніч перетворюється в тверді брили, здолати які дуже нелегко навіть на позашляховику. Особлива небезпека в тому, що пухкий і заледенілий сніг на вигляд мало відрізняються один від одного, тому саме на перші морозні дні після снігопадів і відлиги припадає велика кількість зірваних нижніх спойлерів і зім'ятих бамперів.

Остерігайтесь ставити машину на “ручник”. Колодки гальмівних механізмів можуть примерзнути до дисків (барабанів), якщо в мокрому стані залишити їх загальмованими – і тоді машина втратить можливість рухатися. Тому за умов підвищеної вологості узимку експерти радять загальмовувати машину на парковці не стоянковим гальмом, а трансмісією, увімкнувши першу або задню передачу. Якщо тип трансмісії цього не дозволяє (деякі види “роботів”), то можна скористатися парой підпорок під колеса.

Ще вчора це були не 20-сантиметрові крижані бруствери, а податливий і безпечний пухкий сніг. Але сьогодні тут можна легко відірвати бампер або глушник.

Не їздіть з мокрим салоном. Килимки, повні води, мокрі ганчірки, мокра лижна куртка в багажнику при плюсовій температурі призводять до запітніння вікон і цвілі на оббивці. Але в мороз ця волога замерзає на склі, і щоб перед кожною поїздкою прибрати цю “броню” і відновити оглядовість, доведеться довго прогрівати машину опалювачем.

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Не їздіть швидко. Природно, що на всіх мокрих ділянках дороги вас буде чекати ожеледь, причому саме в таких умовах найчастіше зустрічається горезвісний “чорний лід” – тонка скоринка прозорого льоду, практично невидима на чорному асфальті.

Не мийте авто напередодні морозів та не залишайте двері мокрими. Ущільнювачі дверей і кришки багажника, добре просочені водою, а потім так само ретельно проморожені, прикипають до кузова намертво – і великого морозу для цього навіть не потрібно. Спроби відкрити двері в такому випадку часто закінчуються зламаною ручкою або порваним ущільнювачем. Тому напередодні похолодання обробіть гумку хоча б однієї-двох дверей спеціальним спреєм. Якщо такого немає, підійде звичайне мило.

Рекомендація Авто24

Українська зима прекрасна своєю різноманітністю, однак, в деяких поєднаннях вона може бути неприємна і навіть небезпечна для автомобіліста. Як тільки після теплої і сирої погоди стовпчик термометра наблизиться до нульової позначки, одразу перемикайте ваш стиль водіння в режим “ожеледь” – це вбереже вас як мінімум від візитів до рихтувальників. Продовжувати жити і їздити “як в літку” – це головне, чого не можна робити в мороз після тривалої відлиги.

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Крижаний покрив до морозу був просто сніговою кашею. Якби з вечора це колесо зупинилося в лунці або в колії, сьогодні машина без сторонньої допомоги в місця б не зрушила.