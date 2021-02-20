Жорстке протиріччя: взимку машина забруднюється найбільше, але мити її взимку і непросто, і небажано. Але ж не їздити три місяці на великій грудці бруду!

Зимова мийка має для машини дві небезпеки:

Залишки вологи можуть замерзнути десь у найпотаємніших закутках машини і зіпсувати щось, причому іноді водій про це дізнається не відразу; Кузов холодний, а вода на мийці - … Хай не явно гаряча, але дуже часто – тепла. Тобто мінусової температури вона не може бути точно. А контрастний душ дуже легко руйнує лакофарбове покриття.

Сіль, яка вкриває кузов авто узимку, бажано змивати якомога частіше, бо вона провокує корозію. Але контрастний душ буває ще більш шкідливим

Тобто теоретично якщо уникнути цих двох небезпек, машину мити узимку можна. Але, на жаль, дуже часто мийники зневажають будь які правила здорового глузду і наші машини зазнають чималого стресу.

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Які ж можуть бути помилки на автомийці взимку?

Вода дуже тепла . Зрозуміло, що бовтатися у теплій воді мийнику приємніше, аніж у крижаній, але ж машині це точно не сподобається. Від великого перепаду температур лак та фарба на кузові можуть розтріскатися.

Машина дуже холодна – їй не дали нагрітися в боксі, відразу обдавши водою контрастної температури. Ефект буде тим самим, як і в першому пункті.

Не вимили колісні арки , а там можуть зберігатися чималі поклади солі. Навіть звичайний бруд, залишений у закутках та нішах під крилами, провокує корозію в якості довгодіючого “компресу”.

Не висушили ущільнювачі та поверхню дверних щілин. Це значить, що гумові ущільнювачі намертво примерзнуть до металу, і по-перше, двері не можна буде відкрити, а по-друге, якщо це і вийде, то лише “з м’ясом”.

Не видули стисненим повітрям вологу з замків і ручок дверей. Дуже підступна неприємність, адже часом розплавити кригу всередині дверей можна, лише залишивши машину на кілька годин в теплому боксі. А його ще треба буде знайти.

Не змастили силіконовим засобом ущільнювачі дверей і багажника. Якщо ґумки не примерзнуть відразу по виїзді на холод, то таке станеться незабаром після опадів, коли у прочинені двері потрапить волога.

Після мийки узимку ґумові ущільнювачі дверей та багажника дуже бажано змастити засобом проти примерзання

Дуже радимо вам не мити машину, коли стовпчик термометра впав нижче мінус 10 – 15оС. Адже за таких умов ймовірність шкоди для автомобіля значно зростає, в першу чергу – з причини великого контрасту між температурою кузова і води.

Рекомендація Авто24

Якщо у великий мороз у вас є сумніви щодо безпеки мийки, краще утримайтеся від неї. Водні процедури можуть почекати до відлиги, тим більше, що найважливіший аргумент – небезпека початку корозії – за температури нижче мінус 10 градусів “не працює”: розвиток іржі на холоді дуже уповільнюється.

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