Две машины с одинаковыми шинами сразились друг с другом в одинаковых снежных условиях. Разница лишь в том, какие колеса являются ведущими.

Что лучше на снегу: передний или задний привод? Благодаря обзорам шин на YouTube мы наконец смогли найти ответ.

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Канал взял два немецких седана одинаковых спецификаций, чтобы определить, переднеприводный или заднеприводный привод является лучшим выбором в снежной среде. Автомобили, Audi A4 и BMW 3 серии используют одинаково мощные дизельные двигатели и оснащены зимними шинами Goodyear UltraGrip Performance 3 одинакового размера.

Чтобы быть зимой на ходу, обязательно проверьте аккумулятор авто на СТО или с помощью вольтметра, чтобы не беспокоиться, что он замерзнет. А в бак заливайте арктический дизель Mustang от WOG. Он выдерживает до –40. Рекламна інформація

Несмотря на разницу в распределении веса и разные ведущие колеса, оба автомобиля демонстрируют почти идентичные результаты во время теста на ускорение по прямой с включенным контролем тяги. Однако BMW имеет небольшое преимущество над Audi, когда тяга выключена, вероятно потому, что вес автомобиля перемещается назад во время ускорения, предоставляя больше тяги ведущим колесам.

Затем два автомобиля соревнуются друг с другом на 15-процентном наклоне, чтобы увидеть, кто имеет больше проблем с троганием с места. Оба в среднем работают хорошо, но опять же BMW работает немного лучше. Во время испытания бокового ускорения на заснеженном поле, оба автомобиля были равны, частично благодаря их идентичной резине.

Дела становятся интереснее, когда две машины соревнуются друг с другом на треке. BMW устанавливает более быстрое время круга с выключенным контролем тяги, но Audi быстрее, когда в автомобилях включен ESC.

Суммируйте все различные результаты, и победит BMW и его задний привод. Если вы можете сделать хоть один вывод из этого видео, то это то, что на снегу, независимо от того, какие колеса ведут, хорошо если у вас есть соответствующий комплект зимних шин.