Експерти склали добірки електромобілів різних цінових категорій та обрали найкращі з них.

Зараз на ринку з’являється все більше електромобілів, тому експерти Autoblog склали свій рейтинг за наступними категоріями: найкращий бюджетний електромобіль; найкращі масові електричні кросовери, найкращі розкішні EV та найпотужніші електромобілі.

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Найкращий бюджетний електромобіль – Hyundai Kona Electric

Взагалі, на цю роль претендував Chevrolet Bolt, однак оскільки його випуск припиняється у 2025 році, наразі найкращим вибором в сегменті бюджетних електромобілів є Kona Electric. Цей субкомпактний кросовер нещодавно отримав оновлення екстер’єру та інтер’єру, тому виглядає досить сучасно. Стартова ціна в США нижча за 35 000 доларів.

Базовий варіант SE пропонується з силовим агрегатом потужністю 133 кінських сили й запасом ходу приблизно на 320 кілометрів, але Kona також існує з двигуном потужністю 201 к.с. і запасом ходу понад 420 км. Немає повного приводу, але з переднім приводом Kona Electric все одно може виконати більшість ваших водійських потреб.

Найкращі масові електричні позашляховики: Hyundai Ioniq 5/ Kia EV6 та Tesla Model Y

Не дивно, що це місце посіли брати від корейського концерну Hyundai Motor Group, адже ці авто пропонують найкращі якості за досить приємну вартість.

Ioniq 5 — чудовий електромобіль, який пропонує ретро футуристичний вигляд, чудові технологічність та цікаву динаміку. Автомобіль пропонується як з заднім, так і з повним приводом.

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Kia EV6, як і Hyundai Ioniq 5, пропонує великий запас ходу — до 500 км, із заднім приводом. Електромобіль KIA може сподобатись поціновувачам екстравагантного й сміливого дизайну.

Tesla Model Y стала найпопулярнішим електромобілем Європи у 2023. Базова модель із заднім приводом має поважний запас ходу до 420 км, але версія Model Y Long Range пропонує вже понад 500 км пробігу та повний привід.

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Найкращі розкішні електричні позашляховики – BMW iX та Mercedes-Benz EQE.

Цей великий BMW надзвичайно комфортний, має гарний салон, безліч чудових технологій і чудовий у керуванні. Якість їзди є однією з найкращих у BMW і надзвичайно хороша порівняно з конкурентами. Найпопулярніша комплектація M60 (вартість в США становить $112 495) дійсно вражає, її потужність становить 610 кінських сил.

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EQE — це ідеальний розкішний електромобіль, що дарує комфорт під час поїздок, виняткову якість салону та унікальні функції, такі як, наприклад, керування задніми колесами. Він не такий спортивний, як iX, але компенсує його високим рівнем комфорту.

Найпотужніші електромобілі, які дарують емоції під час поїздок - BMW i4, Kia EV6 GT, Mercedes-Benz AMG EQE та Porsche Taycan

Новий i4 є чудовим прикладом поєднання продуктивності та ефективності. Варіант M50 має потужність в 536 кінських сил, що дозволяє йому досягнути швидкості в 100 км/год всього 3,7 секунди. Хоч авто й має таку шалену динаміку, цей електричний седан все ще може бути комфортним транспортним засобом тоді, коли вам справді це потрібно.

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Седан Mercedes-AMG EQE пропонує футуристичний інтер’єр, елегантний стиль і приголомшливу продуктивність. Він оснащений двома електродвигунами потужністю 617 кінських сил й розганяється до першої сотні всього за 3,4 секунди, проте за таку продуктивність довелось розплатитись запасом ходу – всього 360 км на одному заряді батареї.

KIA EV6 GT може перевершити прискорення багатьох суперкарів, особливо тих, що були створені кілька років тому. На перший погляд, він нічим не відрізняється від свого звичайного брата, окрім декількох відмінностей в екстер’єрі, проте найголовнішу відмінність ви можете відчути, натиснувши на газ. Авто має потужність в 576 кінських сил й розгін до 100 всього за 3,4 секунди, що робить його гідним конкурентом в класі потужних електромобілів.

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Автомобілі Porsche з двигунами внутрішнього згорання є одними з найбільш захоплюючих автомобілів на дорозі, тому не дивно бачити в цьому топі й першу електричну модель бренду. І хоч тепер до лінійки Porsche додався новий електричний Macan, який представили зовсім нещодавно, модель Taycan вже пройшла перевірку часом і як показує практика, дуже сподобалась своїм власникам.

Taycan доступний у приголомшливій кількості конфігурацій, починаючи від базової моделі потужністю 375 кінських сил і закінчуючи надзвичайно потужними моделями Turbo S із потужністю до 750 кінських сил. Однак, стартова ціна Taycan майже в 91 000 доларів робить його недоступним для більшості покупців автомобілів.