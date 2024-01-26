Эксперты составили подборки электромобилей разных ценовых категорий и выбрали лучшие из них.

Сейчас на рынке появляется все больше электромобилей, поэтому эксперты Autoblog составили свой рейтинг по следующим категориям: лучший бюджетный электромобиль; лучшие массовые электрические кроссоверы, лучшие роскошные EV и мощные электромобили.

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Лучший бюджетный электромобиль – Hyundai Kona Electric

Вообще, на эту роль претендовал Chevrolet Bolt, однако поскольку его выпуск прекращается в 2025 году, сейчас лучшим выбором в сегменте бюджетных электромобилей является Kona Electric. Этот субкомпактный кроссовер недавно получил обновление экстерьера и интерьера, поэтому выглядит достаточно современно. Стартовая цена в США ниже 35 000 долларов.

Базовый вариант SE предлагается с силовым агрегатом мощностью 133 лошадиных силы и запасом хода примерно на 320 километров, но Kona также существует с двигателем мощностью 201 л.с. и запасом хода более 420 км. Нет полного привода, но с передним приводом Kona Electric все равно может выполнить большинство ваших водительских потребностей.

Лучшие массовые электрические внедорожники: Hyundai Ioniq 5 / Kia EV6 и Tesla Model Y

Неудивительно, что это место заняли братья от корейского концерна Hyundai Motor Group, ведь эти авто предлагают лучшие качества за достаточно приятную стоимость.

Ioniq 5 - замечательный электромобиль, который предлагает ретро футуристический вид, замечательные технологичность и интересную динамику. Автомобиль предлагается как с задним, так и с полным приводом.

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Kia EV6, как и Hyundai Ioniq 5, предлагает большой запас хода - до 500 км, с задним приводом. Электромобиль KIA может понравиться ценителям экстравагантного и смелого дизайна.

Tesla Model Y – стала самым популярным электромобилем Европы в 2023 году. Базовая модель с задним приводом имеет внушительный запас хода до 420 км, но версия Model Y Long Range предлагает уже более 500 км пробега и полный привод.

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Лучшие роскошные электрические внедорожники – BMW iX и Mercedes-Benz EQE.

Этот большой BMW чрезвычайно комфортный, имеет хороший салон, множество замечательных технологий и замечательный в управлении. Качество езды является одним из лучших в BMW и чрезвычайно хорошее по сравнению с конкурентами. Самая популярная комплектация M60 (стоимость в США составляет $112 495) действительно впечатляет, ее мощность составляет 610 лошадиных сил.

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EQE - это идеальный роскошный электромобиль, дарит комфорт во время поездок, исключительное качество салона и уникальные функции, такие как, например, управления задними колесами. Он не такой спортивный, как iX, но компенсирует его высоким уровнем комфорта.

Мощные электромобили, которые дарят эмоции во время поездок - BMW i4, Kia EV6 GT, Mercedes-Benz AMG EQE и Porsche Taycan

Новый i4 является прекрасным примером сочетания производительности и эффективности. Вариант M50 имеет мощность в 536 лошадиных сил, что позволяет ему достичь скорости в 100 км/ч всего 3,7 секунды. Хотя авто и имеет такую бешеную динамику, этот электрический седан все еще может быть комфортным транспортным средством тогда, когда вам действительно это нужно.

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Седан Mercedes-AMG EQE предлагает футуристический интерьер, элегантный стиль и потрясающую производительность. Он оснащен двумя электродвигателями мощностью 617 лошадиных сил и разгоняется до первой сотни всего за 3,4 секунды, однако за такую производительность пришлось расплатиться запасом хода – всего 360 км на одном заряде батареи.

KIA EV6 GT может превзойти ускорение многих суперкаров, особенно тех, что были созданы несколько лет назад. На первый взгляд, он ничем не отличается от своего обычного брата, кроме нескольких отличий в экстерьере, однако самое главное отличие вы можете почувствовать нажав на газ. Авто имеет мощность в 576 лошадиных сил и разгон до 100 всего за 3,4 секунды, что делает его достойным конкурентом в классе мощных электромобилей.

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Автомобили Porsche с двигателями внутреннего сгорания одними из самых захватывающих автомобилей на дороге, поэтому неудивительно видеть в этом топе и первую электрическую модель бренда. И хоть теперь к линейке Porsche добавился новый электрический Macan, который представили совсем недавно, модель Taycan уже прошла проверку временем и как показывает практика – очень понравилась своим владельцам.

Taycan доступен в потрясающем количестве конфигураций, начиная от базовой модели мощностью 375 лошадиных сил и заканчивая чрезвычайно мощными моделями Turbo S с мощностью до 750 лошадиных сил. Однако, стартовая цена Taycan почти в 91 000 долларов делает его недоступным для большинства покупателей автомобилей.