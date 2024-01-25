Сегодня в Сингапуре состоялась официальная презентация нового Porsche Macan EV. Новинка может похвастаться многими инновационными техническими решениями, мощностью и скоростью зарядки.

Новый Macan EV позиционируется, как конкурент как конкурент Tesla Model Y. Он представлен в двух версиях: Macan 4 и Macan Turbo. Топовая полноприводная версия Macan Turbo оснащена силовой установкой мощностью 603 лошадиных силы и 1130 Нм крутящего момента и способна разогнаться до 100 км/ч всего за 3,3 секунды. Максимальная скорость кроссовера – 260 км/ч.

Macan EV построен на платформе PPE (Premium Platform Electric). Машина получила синхронный двигатель с постоянными магнитами и поддержку 800-вольтовой зарядки.

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В новом автомобиле используется высокопроизводительный литий-ионный аккумулятор общей емкостью 100 кВт/ч. Материал сердцевины батареи - сплав никеля, кобальта и марганца. Ожидаемый запас хода топовой модели составляет 591 км, а Macan 4 – 613 км.

Использование новой батареи позволило значительно сократить время зарядки – новый Macan можно зарядить с 10% до 80% всего за 22 минуты. Это стало возможным благодаря тому, что максимальная мощность зарядки, которую принимает батарея составляет 270 кВт.

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Дизайн нового электрического Macan остался узнаваемым. Поклонники и клиенты Porsche могут также заметить, что задняя часть автомобиля не такая изогнутая, как раньше, что может означать, что люди, которые сидят позади, будут иметь больше пространства для головы.

Автомобиль имеет новые изящные фары и фонари. Система освещения имеет дневные ходовые огни с четырьмя горизонтальными полосами и основными линзами спереди и несколько прямоугольными сзади. Световая панель, известный идентификационный маркер Porsche, все еще присутствует, хоть теперь она и немного толще, чем на других моделях бренда...

Салон нового электрического внедорожника оснащен тремя отдельными дисплеями: панель приборов водителя, мультимедийный экран пассажира, и главный экран по центру. В компании заявили, что новый Macan "это Porsche, но такой же технологический, как ваш смартфон".

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Новый Macan также может похвастаться системой поворота задней оси. Задние колеса способны поворачивать на 5 градусов, чтобы уменьшить радиус разворота нового внедорожника, и предоставить ему лучших ходовых характеристик.

Porsche планирует стать производителем электрических спортивных автомобилей до 2030 года. Именно поэтому, в компании заявили, что вскоре планируют представить новый Taycan и электрическую версию Cayenne.

Macan будет представлен на большинстве мировых рынков, однако, из-за того, что в прошлом году на азиатский рынок пришлось около 60% глобальных продаж Porsche, возможно, новый Macan будет иметь разный ценник на разных континентах. Стоимость новой модели еще не объявили, поэтому стоит дождаться, когда кроссовер поступит в продажу.