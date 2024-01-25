В Сінгапурі відбулась офіційна презентація нового Porsche Macan EV. Новинка може похвалитись багатьма інноваційними технічними рішеннями, потужністю та швидкістю зарядки.

Новий Macan EV позиціонується, як конкурент Tesla Model Y. Він представлений у двох версіях: Macan 4 й Macan Turbo. Топова повнопривідна версія Macan Turbo оснащена силовою установкою потужністю 603 кінських сили та 1130 Нм крутного моменту й здатна розігнатись до 100 км/ год всього за 3,3 секунди. Максимальна швидкість кросовера – 260 км/год.

Macan EV побудований на платформі PPE (Premium Platform Electric). Машина отримала синхронний двигун з постійними магнітами та підтримку 800-вольтової зарядки.

Також цікаво: Вживані Porsche Cayenne продаються за смішні гроші

У новому автомобілі використовується високопродуктивний літій-іонний акумулятор загальною ємністю 100 кВт*год. Матеріал серцевини батареї – сплав нікелю, кобальту та марганцю. Очікуваний запас ходу топової моделі становить 591 км, а Macan 4 – 613 км.

Використання нової батареї дозволило значно скоротити час зарядки – новий Macan можна зарядити з 10% до 80% лише за 22 хвилини. Це стало можливим завдяки тому, що максимальна потужність заряджання, яку приймає батарея становить 270 кВт.

Читайте також: Електричний Porsche Macan дебютує 25 січня

Дизайн нового електричного Macan залишився впізнаваним. Шанувальники та клієнти Porsche можуть також помітити, що задня частина автомобіля не така вигнута, як раніше, що може означати, що люди, які сидять позаду, матимуть більше простору для голови.

Автомобіль має нові витончені фари та ліхтарі. Система освітлення отримала денні ходові вогні з чотирма горизонтальними смугами та основними лінзами спереду та дещо прямокутними ззаду. Світлова панель, відомий ідентифікаційний маркер Porsche, все ще присутня, хоч тепер вона й трохи товща, ніж на інших моделей бренду.

Салон нового електричного позашляховика оснащено трьома окремими дисплеями: панель приладів водія, мультимедійний екран пасажира, та головний екран по центру. В компанії заявили, що новий Macan “це Porsche, але такий же технологічний, як ваш смартфон”.

Також цікаво: Оновлений Porsche Taycan помітили на дорозі без камуфляжу

Новий Macan також може похвалитись системую повороту задньої осі. Задні колеса здатні повертати на 5 градусів, аби зменшити радіус розвороту нового позашляховика, і надати йому кращих ходових характеристик.

Porsche планує стати виробником електричних спортивних автомобілів до 2030 року. Саме тому, в компанії заявили, що незабаром планують представити новий Taycan та електричну версію Cayenne.

Macan буде представлено на більшості світових ринків, однак, через те, що минулого року на азійський ринок припало близько 60% глобальних продажів Porsche, можливо, новий Macan матиме інший цінник на різних континентах. Вартість нової моделі ще не оголосили, тож варто дочекатись, коли кросовер надійде у продаж.