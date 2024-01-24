Первое, что интересует большинство водителей в новом автомобиле - это его безопасность. Эксперты Motor1 составили перечень краш-тестов, собравших больше всего просмотров в сети в 2023 году.

Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) регулярно публикует видео своих краш-тестов на YouTube. Это самые популярные видео краш-тестов IIHS за прошлый год.

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5.Краш-тест на умеренное перекрытие Rivian R1S 2023 года

На пятом месте Rivian R1S 2023 года. Это самый дорогой автомобиль в этом списке и единственный исключительно электрический автомобиль. Публике всегда интересно, как электромобили проходят тесты, созданные для автомобилей с ДВС. Как показывает практика – не очень хорошо. По крайней мере так можно сказать о тесте R1S, где он получил "предельную" оценку.

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4. Обновленный краш-тест Toyota Camry 2023 года на умеренное перекрытие

Следующая в списке Toyota Camry 2023 года. Легко понять, почему этот краш-тест был таким популярным. Camry является самым продаваемым седаном в Соединенных Штатах и в 2023 году было выпущено почти 300 000 единиц. Как и Rivian, он получил хорошие оценки в каждой категории аварий, за исключением теста на умеренное перекрытие, где он также получил оценку "предельный".

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3. Обновленный тест бокового столкновения Ford Maverick 2023 года

Ford F-150 способен выдержать любой тестовый удар на хороший показатель, но как насчет пикапа начального уровня? Интерес публики был достаточным, чтобы поднять видео бокового краш-теста Maverick на третье место. Хотя он смог получить оценку "хорошо" в этом тесте, он получил оценку "приемлемо" только за умеренное перекрытие.

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2. Volvo XC60

Компания Volvo известна своими автомобилями, которые с течением времени заслужили репутацию самых безопасных авто в мире. Именно поэтому, когда новинка от Volvo проходит краш-тест, автофанатам всегда интересно узнать результат.

Внедорожник получил лишь оценку "приемлемо" (на одну оценку ниже "хорошо") в тесте на боковое столкновение. Однако XC60 смог пройти все остальные тесты с отличным результатом, что делает его достаточно безопасным.

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1. Toyota Grand Highlander

Больше всего просмотров видео с IIHS в 2023 году приходится на краш-тест Toyota Grand Highlander с небольшим перекрытием со стороны водителя. Автомобиль получил оценку "приемлемый" и это единственный тест, в котором он показал ниже "хорошо". Возможно, видео краш-теста этого авто стало таким популярным, потому что многие люди в США рассматривают его для покупки.