К счастью, в аварии никто не погиб и не получил серьезных травм.

Одним из главных преимуществ Ford Mustang GT является то, что вы получаете много мощности за относительно небольшие деньги.

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К сожалению, это также означает, что не нужна куча денег, чтобы получить автомобиль с большей мощностью, чем навыки, чтобы с ней справиться. Один водитель в Индианаполисе недавно подтвердил это, запустив свой Mustang в дом.

По данным пожарной службы Индианаполиса, авария произошла даже не ночью. Эта авария произошла примерно в 13:00. Вполне возможно, что водитель был пьян в то время. Но на одной из фотографий, опубликованной IFD, видно повреждение правого крыла, которое, кажется, не связано с аварией. Так что, возможно, владелец был просто ужасным водителем, даже когда был трезвым.

К счастью, в аварии никто не погиб и не получил серьезных травм. Сообщается, что водитель все еще был в машине, когда появилась пожарная служба, но смог выбраться самостоятельно. Затем его доставили в местную больницу для обследования, но не похоже, что он получил серьезные травмы.

Судя по всему, внутри дома никто также не пострадал. К сожалению для владельцев, в стене их дома все еще есть дыра в форме Мустанга, которую им придется исправить.