В линейке часов Top Time B21 Classic Car появились хронометры, базирующиеся на механизме с турбийоном и продающиеся за 47 000 долларов США.

Часы Breitling, вдохновленные красавцем Ford Mustang Tourbillon, вошли в элитную номенклатуру всего из трех роскошных хронометров Ford Mustang, Shelby Cobra и Chevrolet Corvette. Его розничная цена, как и двух других из новой серии, достигла 47 000 долларов за штуку.

Серия базируется на хронографах Top Time Collection. В нынешнем исполнении эта коллекция обогатилась довольно редким и на удивление серьезным механизмом с турбийоном.

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Разработанный для повышения точности часов механизм турбийон имеет спусковой механизм и колесо баланса во вращающейся клетке, чтобы помочь бороться с силой тяжести, которая может повлиять на точность хронометра. Это особенно важно, когда часы находятся в разных положениях.

Ford Mustang Top Time B21 отличается 43-миллиметровым бронзовым корпусом, титановой задней частью и зеленым циферблатом, вдохновленным цветами автомобиля первого поколения. Как и другие часы, его хронометр имеет форму закручивания, напоминающую прямоугольные спидометры классических автомобилей.

В зеленом циферблате Ford Mustang Top Time B21, в синем фоне под стрелками B21 Shelby Cobra ,а в цвете ореховой скорлупы – Time B21 Chevrolet Corvette. Фото: Breitling

А Top Time B21 Chevrolet Corvette имеет корпус из черной керамики диаметром 44 мм с титановой задней частью, заводной головкой, кнопками и пряжкой. Его циферблат сделан под ореховую основу, вместе с перфорированным кожаным ремешком он отдает дань уважения рулевому колесу и вставкам приборной панели Corvette.

"Мы рады представить турбийон в серии Top Time Classic Cars. Нет лучшего выражения опыта Breitling в создании точных инструментальных часов, которые сочетают функциональность с изысканностью и стилем. Как и автомобили, которые он представляет, Top Time B21 Classic Cars Chronograph Tourbillon - это дизайн и двигатель", — рассказывает генеральный директор Breitling Жорж Керн.