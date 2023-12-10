В лінійці годинників Top Time B21 Classic Car з'явилися хронометри, що базуються на механізмі з турбійоном і продаються за 47 000 доларів США.

Годинник Breitling, натхненний красенем Ford Mustang Tourbillon, увійшов в елітну номенклатуру всього з трьох розкішних хронометрів Ford Mustang, Shelby Cobra та Chevrolet Corvette. Його роздрібна ціна, як і двох інших з нової серії, сягнула 47 000 доларів за штуку.

Серія базується на хронографах Top Time Collection. У нинішньому виконанні ця колекція збагатилася доволі рідкісним й напрочуд серйозним механізмом з турбійоном.

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Розроблений для підвищення точності годинника механізм турбійон має спусковий механізм і колесо балансу в обертовій клітці, щоб допомогти боротися із силою тяжіння, яка може вплинути на точність хронометра. Це особливо важливо, коли годинник перебуває у різних положеннях.

Ford Mustang Top Time B21 вирізняється 43-міліметровим бронзовим корпусом, титановою задньою частиною та зеленим циферблатом, натхненним кольорами автомобіля першого покоління. Як і інші годинники, його хронометр має форму закручування, що нагадує прямокутні спідометри класичних автомобілів.

У зеленому циферблаті Ford Mustang Top Time B21 в синьому фоні під стрілками B21 Shelby Cobra та у кольорі горіхової шкарлупи Time B21 Chevrolet Corvette. Фото: Breitling

А Top Time B21 Chevrolet Corvette має корпус із чорної кераміки діаметром 44 мм із титановою задньою частиною, заводною головкою, кнопками та пряжкою. Його циферблат зроблено з горіхової основи, разом із перфорованим шкіряним ремінцем він віддає данину поваги кермовому колесу та вставкам приладової панелі Corvette.

"Ми раді представити турбійон у серії Top Time Classic Cars. Немає кращого вираження досвіду Breitling у створенні точних інструментальних годинників, які поєднують функціональність із вишуканістю та стилем. Як і автомобілі, які він представляє, Top Time B21 Classic Cars Chronograph Tourbillon — це дизайн і двигун", — розповідає генеральний директор Breitling Жорж Керн.