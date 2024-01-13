На щастя, в аварії ніхто не загинув і не отримав серйозних травм.

Однією з головних переваг Ford Mustang GT є те, що ви отримуєте багато потужності за відносно невеликі гроші.

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На жаль, це також означає, що не потрібна купа грошей, щоб отримати автомобіль з більшою потужністю, ніж навички, щоб з нею впоратися. Один водій в Індіанаполісі нещодавно підтвердив це, запустивши свій Mustang у будинок.

За даними пожежної служби Індіанаполіса, аварія сталася навіть не вночі. Ця аварія сталася приблизно о 13:00. Цілком можливо, що водій був п’яний у той час. Але на одній із фотографій, опублікованій IFD, видно пошкодження правого крила, яке, здається, не пов’язане з аварією. Тож, можливо, власник був просто жахливим водієм, навіть коли був тверезим.

На щастя, в аварії ніхто не загинув і не отримав серйозних травм. Повідомляється, що водій все ще був у машині, коли з’явилася рятувальна служба, але зміг вибратися самостійно. Потім його доставили до місцевої лікарні для обстеження, але не схоже, що він отримав серйозні травми.

Судячи з усього, всередині будинку ніхто також не постраждав. На жаль для власників, у стінах їхнього будинку все ще є діра у формі Мустанга, яку їм доведеться виправити.