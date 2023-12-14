Эксперты из Австралийской программы оценки новых автомобилей (ANCAP) разбили новый китайский седан MG 5 и кроссовер Mahindra Scorpio. Оценки прочности кузова, и систем предотвращения аварий оказались одними из худших.

ANCAP - первая независимая организация по проведению краш-тестов в Австралии и Новой Зеландии, ее создали в 1993 году правительства. В стандартную программу испытаний ANCAP входит фронтальный удар на скорости 64 км/ч и с перекрытием 40%, два боковых удара, испытания кресел имитацией удара сзади и тест на безопасность пешеходов.

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MG 5 и Mahindra Scorpio прошли испытания на соответствие последним тестовым критериям ANCAP, введенным в этом году и действующим до 2025 года, которые являются самыми строгими в истории.

Из-за того, что в обоих автомобилях отсутствуют современные средства активной безопасности, такие как, например, система поддержки полосы движения, система мониторинга слепых зон, или система обнаружения сонливости водителя, эксперты не могли оценить их на достаточно высокие баллы.

Однако даже показатель прочности кузова разочаровал экспертов. Даже если бы оценка ANCAP учитывала только способность каждого транспортного средства защитить взрослых пассажиров во время аварии, Mahindra получила бы только одну звезду, тогда как MG заработал бы ноль.

Оба авто довольно плохо показали себя во время тестов на фронтальный и боковой удар и лобового смещения. Эксперты ANCAP обвинили MG в "недостаточности конструктивных усилий для предотвращения травмирования пассажиров на заднем сиденье в сценариях лобового и бокового столкновения". Три из четырех манекенов показали "слабые результаты... во время испытаний как на фронтальный, так и на боковой удар".

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Аналогичной была ситуация у Scorpio. Вероятность получить травмы у водителя и пассажиров была оценена экспертами компании как очень высокая. Также, В Mahindra Scorpio не установлено передовых технологий безопасности, включая автономное экстренное торможение (AEB), из-за чего Scorpio стал первым автомобилем в истории ANCAP, который набрал 0 процентов в одной из четырех категорий тестирования.



MG 5 и Mahindra Scorpio соответствуют стандартам безопасности правительства Австралии, необходимым для того, чтобы транспортное средство было легальным для местной продажи, однако они значительно менее строгие, чем стандарты ANCAP.

"MG 5 и Mahindra Scorpio впервые были выпущены на рынки новых автомобилей Австралии и Новой Зеландии в этом году, но очевидно, что их предложения по безопасности на несколько поколений отстают от того, что мы видим почти с каждым новым автомобилем в продаже сегодня", Об этом заявила генеральный директор ANCAP Карла Хорвег в заявлении для СМИ.

Обе компании заявили, что разрабатывают план модернизации собственных моделей, чтобы оборудовать их системами активной безопасности. Однако, вряд ли это может повысить общую оценку, потому что общую конструкцию кузова и его прочность совершенствовать не планируют.

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Хотя сама организация, которая проводила краш-тесты австралийская, их результаты могут быть полезными и для украинцев, учитывая то, что спрос на авто импортируемые в Украину с азиатских рынков только растет.