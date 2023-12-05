30-летний Mitsubishi испытали в краш-тесте. Автомобиль признали крайне опасным для водителя и пассажиров.

В Сети показали испытания безопасности Mitsubishi Magna 1993 года выпуска. Краш-тест провели специалисты независимой ассоциации ANCAP, которые в честь 30-летия организации решили проверить подержанный автомобиль.

Читайте также: BMW отзывает 90 тысяч машин из-за проблем с подушками безопасности

В результате испытаний японская четырехдверка не заработала ни одной звезды от экспертов. При этом в середине 90-х годов прошлого века автомобиль считался абсолютно безопасной машиной.

В процессе испытаний специалисты зафиксировали высокую вероятность травмы головы у водителя вследствие удара о руль при лобовом столкновении. Это связано с тем, что у Mitsubishi Magna отсутствуют подушки безопасности. Кроме того, водители седана подвержены высокому риску травм таза и ног.

Для задних пассажиров японская четырехдверка так же представляет опасность, поскольку они могут серьезно травмировать область живота из-за некорректной работы ремней безопасности. В результате краш-теста Mitsubishi Magna не получил ни одной звезды от специалистов, которые признали седан опасным для эксплуатации автомобилем.