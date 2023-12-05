30-річний Mitsubishi випробували краш-тестом Автомобіль визнали вкрай небезпечним для водія та пасажирів.

У Мережі показали випробування безпеки Mitsubishi Magna 1993 випуску. Краш-тест провели спеціалісти незалежної асоціації ANCAP, які на честь 30-річчя організації вирішили перевірити старий автомобіль.

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В результаті випробувань японська чотиридверка не заробила жодної зірки від експертів. При цьому в середині 90-х років минулого століття автомобіль вважався абсолютно безпечною машиною.

У процесі випробувань фахівці зафіксували високу ймовірність травми голови у водія внаслідок удару об кермо при лобовому зіткненні. Це пов'язано з тим, що у Mitsubishi Magna відсутні подушки безпеки. Крім того, водії седана схильні до високого ризику травм тазу та ніг.

Для задніх пасажирів японська чотиридверка так само становить небезпеку, оскільки вони можуть серйозно травмувати область живота через некоректну роботу ременів безпеки. Внаслідок краш-тесту Mitsubishi Magna не отримав жодної зірки від фахівців, які визнали седан небезпечним для експлуатації автомобілем.