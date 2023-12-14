Експерти з Австралійської програми оцінки нових автомобілів (ANCAP) розбили новий китайський седан MG 5 та кросовер Mahindra Scorpio. Оцінки міцності кузова, та систем запобігання аварій виявились одними з найгірших.

ANCAP - перша незалежна організація з проведення краш-тестів в Австралії та Нової Зеландії, її створили 1993 року уряди. У стандартну програму випробувань ANCAP входить фронтальний удар на швидкості 64 км/год та з перекриттям 40%, два бічні удари, випробування крісел імітацією удару ззаду та тест на безпеку пішоходів.

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MG 5 і Mahindra Scorpio пройшли випробування на відповідність останнім тестовим критеріям ANCAP, запровадженим цього року та чинних до 2025 року, які є найсуворішими в історії.

Через те, що в обох автомобілях відсутні сучасні засоби активної безпеки, такі як, наприклад, система підтримки смуги руху, система моніторингу сліпих зон, або система виявлення сонливості водія, експерти не могли оцінити їх на досить високі бали.

Проте навіть показник міцності кузова розчарував експертів. Навіть якби оцінка ANCAP враховувала лише здатність кожного транспортного засобу захистити дорослих пасажирів під час аварії, Mahindra отримала б лише одну зірку, тоді як MG заробив би нуль.

Обидва авто досить погано показали себе під час тестів на фронтальний й бічний удар та лобового зміщення. Експерти ANCAP звинуватили MG у «недостатності конструктивних зусиль для запобігання травмування пасажирів на задньому сидінні в сценаріях лобового та бічного зіткнення». Три з чотирьох манекенів показали «слабкі результати... під час випробувань як на фронтальний, так і на бічний удар».

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Аналогічною була ситуація у Scorpio. Вірогідність отримати травми у водія та пасажирів була оцінена експертами компанії як дуже висока. Також, У Mahindra Scorpio не встановлено передових технологій безпеки, включаючи автономне екстрене гальмування (AEB), через що Scorpio став першим автомобілем в історії ANCAP, який набрав 0 відсотків в одній із чотирьох категорій тестування.



MG 5 і Mahindra Scorpio відповідають стандартам безпеки уряду Австралії, необхідним для того, щоб транспортний засіб був легальним для місцевого продажу, однак вони значно менш суворі, ніж стандарти ANCAP.

«MG 5 і Mahindra Scorpio вперше були випущені на ринки нових автомобілів Австралії та Нової Зеландії цього року, але очевидно, що їхні пропозиції щодо безпеки на кілька поколінь відстають від того, що ми бачимо майже з кожним новим автомобілем у продажу сьогодні», Про це заявила генеральний директор ANCAP Карла Хорвег у заяві для ЗМІ.

Обидві компанії заявили, що розробляють план модернізації власних моделей, аби обладнати їх системами активної безпеки. Однак, навряд чи це може підвищити загальну оцінку, бо загальну конструкцію кузова та його міцність вдосконалювати не планують.

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Хоч сама організація, яка проводила краш-тести австралійська, їх результати можуть бути корисними й для українців, враховуючи те що попит на авто імпортовані в Україну з азійських ринків тільки зростає.