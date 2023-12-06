Лідером цього сегменту ринку став Volkswagen ID.4, який кількісно відірвався від наступної моделі аж у 4,4 рази.

Подібна ситуація з одноосібним лідером також в рейтингу моделей вторинного ринку – досі нікому не вдалося відібрати перше місце у Nissan Leaf. Однак це не значить, що у нього немає гідних конкурентів – вони є, і щоразу їх стає дедалі більше, а ціни на них зменшуються.



Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрацій автомобілів з електричними силовими установками й визначили Топ-20 моделей в трьох сегментах: імпорті вживаних, внутрішніх перепродажах та купівлі нових електроавто.

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Динаміка ринку електричних авто

У листопаді українці придбали 6,2 тисячі нових та вживаних електромобілів. Це на 189,4% більше, ніж у листопаді минулого 2022 року, та всього на 0,2% більше, (однак вкотре більше), ніж у жовтні-2023. І це знову місячний статистичний рекорд продажів електромобілів в Україні.

Серед загальної кількості електричних авто у листопаді 99,4% були легковими, вантажними — 0,6% (40 шт.).



Динаміка ринку електромобілів в Україні, листопад 2022 - листопад 2023

Найбільша кількість угод з купівлі-продажу зареєстрована серед імпортованих вживаних електромобілів (59%, 3 671 шт.). Така кількість вкотре виявилися рекордною в історії «електричного» сегмента українського авторинку, хоч загалом поточні показники не надто відрізняються від чисел за попередній місяць.

Ввезенню легкових машин сприяє «нульова» ставка розмитнення: оформлення авто в Україні виходить суттєво дешевшим, бо, на відміну від авто з ДВЗ, не потрібно сплачувати ПДВ (20% від вартості) і мито (10% від вартості), а акцизний податок — мінімальний (1 євро за 1 кВт-год ємності батареї). Вантажні авто привозять менше, бо через правову колізію під час їх ввезення доводиться сплачувати ПДВ у розмірі 20% від їхньої вартості.

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На внутрішньому ринку уклали 27,5% від загальної кількості угод купівлі-продажу автомобілів з електричним двигуном (1 711 шт.).

Новими купили 13,5% електричних машин (842 шт.).

Станом на кінець листопада 2023 року, за підрахунками Інституту досліджень авторинку, загальний парк автомобільної техніки з електричними двигунами складає 81 429 одиниць, зареєстрованих в Україні (за винятком знятих з обліку у зв’язку з вибракуванням та вивезенням за кордон): 79 257 легкових, 2 168 вантажних та 5 автобусів.

ТОП найпопулярніших електромобілів на внутрішньому ринку

Перше місце на внутрішньому ринку зі значним відривом від найближчих конкурентів займає Nissan Leaf. У листопаді щодо таких уклали 393 угоди купівлі-продажу — точно стільки ж, як і місяцем раніше. Очолює рейтинг ця модель уже кілька років поспіль, а обирають такі авто, в першу чергу, через їхню доступність — достатню пропозицію на ринку та порівняно невелику ціну.

На другій сходинці Tesla Model 3, щодо якої уклали 182 угоди, на третій — Volkswagen e-Golf (176 шт.).

Четверте місце посідає ще один продукт американського автопрому, Tesla Model S, з кількістю перепродажів 89 шт. Замикає п’ятірку Volkswagen ID.4, з результатом 81 куплена автівка з пробігом.



Найпопулярніші моделі електромобілів на внутрішньому ринку, листопад 2023 року

ТОП імпортованих вживаних електромобілів

Подібно до сегмента внутрішнього ринку, серед «свіжопригнаних» електромобілів першість у листопаді зберіг Nissan Leaf (537 шт.).

На другому місці залишається Tesla Model 3 (408 шт.), третю сходинку зайняв Volkswahen e-Golf (403 шт.). На четвертій позиції залишилася Tesla Model Y (304 шт.), замикає п’ятірку (доволі несподівано) Audi e-tron (222 шт.).



Найпопулярніші моделі вживаних імпортних електромобілів, листопад 2023 року

До речі Nissan Leaf наступного покоління стане кросовером

Топ нових електромобілів

Перше місце за підсумками листопада залишається за Volkswagen ID.4 (297 шт.), і якщо поглянути на діаграму, виглядає так, ніби це єдина модель, яка серед нових електромобілів має неймовірний успіх. Адже наступне друге місце, яке дісталося Toyota bZ4x, має значно скромніший кількісний результат — всього таких зареєстрували 67 шт. Третя у списку — Honda e:NS1 (50 шт.) чия назва більше схожа на каталожний номер підшипника, але не електричного кросовера.

Четвертий — знову електричний кросовер і знову китайського походження — BYS Song Plus (49 шт.), п’ятий — Volkswagen ID.6 (49 шт.), і знову можна було б сказати що це електромобіль для китайського ринку, який переважно стараннями незалежних мультибрендових дилерів потрапив до України, однак цю думку довелось би повторити щонайменше до 10-го місця, на якому знову електричний кросовер, вироблений в Китаї — Audi Q4 e-tron...

Сумарно серед нових електромобілів за підсумками минулого місяця 715 шт. було вироблених в Китаї, тобто 85% від загального обсягу ринку нових електрокарів. На «вторинці» поки не настільки багато китайських продуктів — у сегменті внутрішніх перепродажів поки таких електромашин 13%, серед вживаних імпортованих — 12%.

Найпопулярніші нові електромобілі у листопаді 2023 року