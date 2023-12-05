Швидке зростання попиту на кросовери та зменшення продажів хечбеків змушує автовиробників приділити особливу увагу зростаючому сегменту ринка.

Nissan Leaf наступного покоління змінить концепцію. Його заміною стане більший позашляховик, і Automotive News Europe повідомляє, що концепт компанії Chill-Out від 2021 року передбачатиме оновлений дизайн електромобіля.

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Концепція Chill-Out значно відрізняється від поточного стилю Leaf. Він дебютував із гладким листовим металом і простими лініями. Образ, схожий на купе, надав йому спортивної естетики, підсиленої великими колесами, розсунутими до зовнішніх кутів. Яскравої решітки радіатора V-motion ніде не було, але чорна передня вставка та фари зберегли форму.

Задня частина імітує передню частину з чорними вставками, що містять задні ліхтарі – два вертикальних і три горизонтальних блоки – та логотип Nissan. Він також мав аплікацію на бампері для додаткового контрасту.

Одне з місць, де концепт остаточно відрізнятиметься від серійної моделі, – це інтер’єр. Концепція Chill-Out була спрямована на відпочинок завдяки автономності, у моделі відсутні традиційні елементи керування є та великий дисплей, який домінує на мінімалістичній панелі приладів. До цього майбутнього ще кілька років або десятиліть.

Коли наступник Leaf дійсно прибуде, Nissan не буде будувати його в Америці. Джерела повідомили Automotive News, що автовиробник планує перевозити продукцію з Північної Америки до Англії. Незрозуміло, чи планує компанія експортувати модель на інші ринки, але такий крок означатиме, що вона втратить право на федеральний податковий кредит у розмірі 7500 доларів США.

Протягом останніх кількох років продажі Leaf коливалися близько 10 000, але за перші дев’ять місяців року впали майже на 35 відсотків. 2023 рік може стати одним із найгірших років продажів моделі з моменту її запуску, поки в США продано лише 5804 екземплярів, але це лише доказ того, що автовиробнику потрібно провести ретельний перегляд концепції моделі.