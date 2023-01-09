Електромобілі, а точніше їх батареї, мають не дуже великий ресурс. Через 8-10 років експлуатації машини їх далекобійність сильно падає.

Автори YouTube-каналу Auto Trader провели експеримент із вживаним Nissan Leaf – виявилося, що повністю розрядити його батарею можна за кілька десятків кілометрів.

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У випробуваннях брав участь Leaf 2012 року випуску з пробігом 115 тисяч кілометрів. Оскільки по електромобільним міркам він вже дуже старий, у звичайному режимі він проїжджає на одному заряді батареї близько 106 кілометрів.

За бортом під час тестів була мінусова температура (близько -3 градусів за Цельсієм). Тести проводилися на трасі. Там старенький Leaf вдалося розігнати до 159 км/год – на цій швидкості він проїхав 4,9 кілометра, після чого бортовий комп’ютер попередив, що запасу ходу залишився лише на 39 кілометрів. Далі електромобіль став поступово сповільнюватися – спочатку до 156 км/год, потім до 153, 151…

Проїхавши трасою у режимі випробувань 27 кілометрів, електромобіль вже не міг розвивати швидкість понад 150 км/год. Коли Leaf подолав 32,6 кілометра, бортовий комп’ютер попередив про обмеження потужності електромотора й швидкість почала стрімко знижуватися. В результаті під час тестів електромобіль подолав на максимальній швидкості відстань 34,7 кілометра, перш ніж батарея розрядилася.

Nissan Leaf є на ринку вже 12 років, і нинішнє покоління моделі, яке продається з 2017 року, може стати останнім. За інсайдерською інформацією, прямого спадкоємця в електричного хетчбека не буде. Річ у тім, що основним ринком для моделі залишається Європа, і попит на електрокар там знижується. Так, за перший квартал 2022-го вдалося реалізувати близько 8,8 тисячі машин, що на 16,3 відсотка менше результату за той самий період попереднього року.